O que bolsonaristas esperam conseguir após o ato na Paulista

Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro no Congresso já calculam o que poderão conquistar após o ato em defesa do impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes neste sábado, 7 de setembro, na Avenida Paulista.

Pela projeção de parlamentares bolsonaristas, o afastamento de Moraes do cargo não acontecerá neste momento, independentemente do tamanho e da força da manifestação deste sábado.

1 de 5

Ato de Jair Bolsonaro no Rio em 18/07/2024

Divulgação/Senador Carlos Portinho

2 de 5

Ex-presidente jair Bolsonaro em ato na na Av. Paulista em 25 de fevereiro

Marcelo Chello/Especial Metrópoles

3 de 5

Ato com o ex-presidente Jair Bolsonaro em São Paulo

Marcelo Chello/Especial Metrópoles

4 de 5

Jair Bolsonaro em trio elétrico na Avenida Paulista — Metrópoles

Marcelo Chello/Especial Metrópoles

5 de 5

Bolsonaro ao lado de governadores e deputados federais em trio elétrico na Avenida Paulista

Marcelo Chello/Especial Metrópoles

Conscientes de que não conseguirão o impeachment de Moraes agora, aliados de Bolsonaro miram nas diversas PECs que tramitam na Câmara e têm o STF como alvo. Entre elas, a que restringe decisões monocráticas na Corte.

Bolsonaristas acreditam que a manifestação na Paulista ajudará a fazer pressão política para que as PECs avançem após serem aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o que deve acontecer ainda em setembro.

Aliados de Bolsonaro apostam que a pressão servirá para que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), instale a comissão especial das PEC assim que elas deixarem a CCJ e paute as propostas no plenário ainda em 2024.

Supremo na mira Outro “conquista” esperada por bolsonaristas com a manifestação na Paulista seria ajudar a baixar a pressão de ministros do Supremo Tribunal Federal contra Jair Bolsonaro e seus aliados.

Aliados do ex-presidente lembram que, após o 7 de setembro de 2021, no qual Bolsonaro subiu o tom contra Moraes, o ministro acabou topando conversar com o então presidente e baixar momentaneamente a temperatura.