O método de fertilização in vitro ROPA, ou o método de recepção de óvulos dentro do casal, é uma técnica de medicina reprodutiva que possibilita que pessoas designadas como do sexo feminino participem do tratamento e da gravidez.

Uma das partes fornece os óvulos, que são inseminados com esperma de um doador anônimo, enquanto a outra parte recebe os embriões. Ou seja, enquanto uma pessoa tem participação genética com seus óvulos, a sua parceira se torna gestante.

O que é fertilização ROPA e como funciona?

A evolução social alterou o conceito de “família” para abranger as mais diversas realidades. Além disso, mudanças positivas na perspectiva em relação aos casais LGBTQIAP+ ampliaram o leque de pessoas que podem ter acesso às tecnologias de reprodução assistida.

Desta forma, a fertilização ROPA, do inglês Reception of Oocytes from Partner (Recepção de Óvulos da Parceira), é um tratamento que permite que casais de pessoas do sexo feminino se tornem participantes ativos do processo reprodutivo e tenham uma conexão biológica com seus filhos.

(Imagem: nevodka/ Shutterstock)

O que é fertilização ROPA?

Como mencionado, o método de fertilização in vitro ROPA, também conhecido como fertilização in vitro recíproca, funciona quando uma das partes do casal fornece os óvulos, enquanto a outra parte recebe os embriões para dar início à gestação.

Essa tecnologia de reprodução é principalmente utilizada por casais de mulheres lésbicas, mas também contempla casais compostos de pessoas não binárias, pessoas bissexuais e pansexuais, além de homens trans. Deste modo, ambas as partes colaboram com o desenvolvimento biológico da criança.

Como funciona a fertilização ROPA?

O método ROPA nada mais é do que um tratamento convencional de fertilização in vitro, adaptado às necessidades reprodutivas de pessoas com útero. Ou seja, o primeiro passo é a estimulação ovariana na pessoa que doará seus óvulos. Isso é feito para obter um número maior de óvulos, aumentando assim a probabilidade de obter embriões.

Imagem: Prostock-studio/Shutterstock

Após o processo de retirada dos óvulos, eles são fertilizados com o esperma de um doador. Então, os óvulos se dividem e se tornam embriões. Esses embriões são monitorados em um laboratório por cerca de cinco dias.

No próximo passo do tratamento, o médico responsável insere um cateter que contém os embriões na vagina, depositando-os no útero da pessoa que fará a gestação.

Aproximadamente dez dias depois da transferência do embrião, a pessoa que passou pelo tratamento deve realizar um exame de sangue para confirmar a gravidez, que se configura quando o embrião se instala na parede uterina. Os meses seguintes de gestação se desenvolvem como em qualquer outra gravidez.

