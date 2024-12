O que é magnitude estelar?

A ciência existe não somente para explicar as coisas, mas também para organizar e catalogar o conhecimento e as descobertas do mundo. Maneiras de medir, compartimentalizar e classificar coisas existem desde que começamos a nos interessar pelo universo que nos cerca, seja olhando para coisas pequenas e próximas até coisas grandes e distantes. A magnitude estelar é uma escala utilizada pelos astrônomos para medir o brilho aparente de estrelas e outros objetos celestes vistos da Terra. Mas como ela funciona?

Originalmente criada na antiguidade por Hiparco e Ptolomeu, a magnitude estelar classificava as estrelas visíveis a olho nu em seis categorias, indo da 1ª magnitude (as mais brilhantes) até a 6ª magnitude (as mais fracas, no limite da visão humana). Apesar de aparentemente simples, essa capacidade de classificar as estrelas de acordo com sua luminescência se provou uma ferramenta poderosa para a astronomia.

Com os avanços tecnológicos, a escala de magnitude estelar passou a incluir não apenas estrelas, mas também planetas, asteroides, cometas, galáxias e até satélites artificiais em órbita da Terra. O Sol, por exemplo, tem uma magnitude aparente de cerca de -26,7, sendo o objeto mais brilhante visto da Terra. Por outro lado, os telescópios modernos, como o Telescópio Espacial Hubble, conseguem observar objetos com magnitudes extremamente altas, permitindo estudar estruturas cósmicas a bilhões de anos-luz de distância.

Proxima Centauri, a estrela mais próxima do Sol. Crédito: ESA / Hubble e NASA

A relação entre os números da escala é logarítmica: uma diferença de 5 magnitudes equivale a uma variação de brilho de 100 vezes. Isso significa que uma estrela de 1ª magnitude é 100 vezes mais brilhante que uma de 6ª magnitude, e uma diferença de 1 magnitude equivale a um fator de aproximadamente 2,512 vezes no brilho.

Por exemplo, a estrela Sirius, a mais brilhante do céu noturno, tem magnitude -1,44, enquanto Vênus, em sua máxima luminosidade, pode atingir -4,6. Já objetos muito fracos, como algumas galáxias distantes, podem ultrapassar a magnitude +30, representando desafios para telescópios terrestres e espaciais.

Essa precisão e amplitude na escala de magnitude também são essenciais para missões espaciais. Por exemplo, instrumentos como o James Webb Space Telescope da NASA utilizam medidas de magnitude para estudar a luz infravermelha de estrelas e galáxias muito distantes, ajudando os cientistas a explorar a formação do universo.

Um ponto que pode causar confusão é que números menores indicam maior brilho. Isso ocorre porque a escala foi concebida em uma época em que os valores eram atribuídos de forma qualitativa, sem os cálculos precisos que usamos hoje. Apesar disso, a convenção foi mantida por razões históricas e continua sendo uma linguagem comum entre astrônomos.

A escala de magnitude estelar é um sistema essencial para a astronomia, permitindo a medição e comparação de brilhos de uma enorme diversidade de objetos celestes, desde os mais próximos até os mais distantes. Apesar de suas origens antigas, ela continua relevante, sendo adaptada e expandida para acompanhar os avanços científicos e tecnológicos, como os realizados pela NASA e outras agências espaciais ao redor do mundo.

