Os fãs de animes frequentemente encontram o termo “filler” durante suas maratonas de séries.

Embora o conceito de filler seja amplamente conhecido na comunidade de animes, pode ser um pouco confuso para os novos espectadores. Neste artigo, exploramos o que é um filler em animes, por que eles existem e como identificar esses episódios.

O que é um Filler?

Um filler é um episódio ou arco de episódios em um anime que não está presente no material original do qual a série é adaptada, geralmente um mangá, light novel ou jogo.

Esses episódios são criados para preencher a programação enquanto o material original continua a ser produzido. Fillers não avançam a trama principal da série e muitas vezes apresentam histórias paralelas, personagens secundários ou situações que não afetam o enredo principal.

Características dos Fillers:

Não Canônicos: Fillers não fazem parte da história oficial do material original e, portanto, não têm impacto duradouro na trama principal.

Histórias Paralelas: Muitas vezes exploram histórias paralelas, personagens secundários ou eventos que não são mencionados no material original.

Qualidade Variável: A qualidade dos fillers pode variar, com alguns sendo bem recebidos pelos fãs e outros considerados desnecessários ou de baixa qualidade.

Por que Fillers Existem?

Existem várias razões pelas quais fillers são criados em animes:

1. Sincronização com o Material Original

Uma das principais razões para a existência de fillers é a necessidade de sincronizar a produção do anime com o material original.

Mangás e light novels são geralmente publicados em capítulos semanais ou mensais, enquanto animes são produzidos em episódios semanais. Isso pode levar a situações em que o anime alcança o material original, criando a necessidade de fillers para dar tempo aos autores de continuar a história.

2. Manter a Programação

Fillers permitem que os estúdios de animação mantenham uma programação de lançamento consistente sem interrupções. Isso é importante para manter o interesse dos espectadores e garantir que a série continue a ser exibida regularmente.

3. Explorar Personagens e Temas Secundários

Alguns fillers são criados para explorar personagens secundários, desenvolver histórias paralelas ou introduzir novos elementos que podem enriquecer o universo do anime, mesmo que não sejam essenciais para a trama principal.

Como Identificar Fillers

Identificar fillers pode ser útil para os espectadores que preferem seguir apenas a trama principal do anime. Aqui estão algumas dicas para reconhecer episódios de filler:

1. Consultando Guias de Episódios

Existem vários sites e guias online que listam episódios de filler para diferentes animes. Esses guias são uma excelente ferramenta para identificar quais episódios são fillers e quais seguem a trama principal.

2. Mudança de Ritmo ou Estilo

Episódios de filler frequentemente apresentam uma mudança no ritmo ou no estilo da série. Isso pode incluir uma mudança no tom, introdução de personagens que não aparecem no material original ou situações que parecem desconectadas da trama principal.

3. Histórias Autocontidas

Fillers muitas vezes apresentam histórias que começam e terminam no mesmo episódio ou arco, sem afetar a continuidade da trama principal. Se um episódio parece ser uma aventura paralela ou uma situação isolada, é provável que seja um filler.

4. Qualidade da Animação

Em alguns casos, a qualidade da animação pode ser diferente nos episódios de filler. Isso pode ocorrer devido a diferentes equipes de produção ou menor orçamento alocado para esses episódios.

Exemplos de Fillers em Animes Populares

Para ilustrar melhor o conceito, aqui estão alguns exemplos de animes conhecidos por terem episódios de filler:

1. Naruto/Naruto Shippuden

“Naruto” e sua sequência “Naruto Shippuden” são famosos por terem uma quantidade significativa de episódios de filler. Esses fillers foram criados para dar tempo ao mangá de avançar e incluem arcos como a “Missão de Recuperação do Bikochu” e a “Saga da Prisão de Sangue”.

2. Bleach

“Bleach” também é conhecido por seus fillers, como o arco dos “Bounts” e o arco “Zanpakuto: Rebellion”. Esses episódios foram adicionados para evitar que o anime alcançasse o mangá.

3. One Piece

“One Piece” tem fillers que incluem arcos como “G-8” e “Foxy’s Return”. Embora “One Piece” tenha uma quantidade menor de fillers em comparação com outros animes longos, eles ainda são notáveis.

Fillers: Amar ou Odiar?

A opinião sobre fillers varia entre os fãs de anime. Alguns espectadores apreciam os fillers por oferecerem mais tempo com seus personagens favoritos e explorarem histórias paralelas interessantes. Outros preferem pular esses episódios para seguir diretamente a trama principal.

Prós dos Fillers:

Desenvolvimento de Personagens: Podem oferecer mais profundidade a personagens secundários.

Variedade: Introduzem novas situações e aventuras.

Continuidade: Mantêm a programação do anime sem interrupções.

Contras dos Fillers:

Desconexão: Podem parecer desconectados da trama principal.

Qualidade: A qualidade dos episódios de filler pode ser inconsistente.

Tempo: Podem prolongar desnecessariamente a história.

Conclusão

Fillers são uma parte inevitável do mundo dos animes, especialmente em séries longas que precisam sincronizar com o material original. Embora possam ser controversos entre os fãs, eles desempenham um papel importante na manutenção da programação e na exploração de novos aspectos do universo do anime.

Se você é um novo espectador ou um fã experiente, entender o que são fillers e como identificá-los pode melhorar sua experiência de visualização. Quer você escolha assistir a todos os episódios ou pular os fillers, o importante é aproveitar a jornada e as histórias fascinantes que os animes têm a oferecer.

Para mais notícias e curiosidades sobre animes, acesse o Animes New.

Fonte da imagem: Gerada por IA.