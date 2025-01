O que esperar do clima para o Brasil em 2025?

O ano de 2024 ficou marcado por várias ondas de calor no Brasil. Além disso, o país enfrentou uma seca histórica, bem como incêndios florestais de grandes proporções. Enquanto isso, o Rio Grande do Sul registrou inundações sem precedentes.

De acordo com os cientistas, todos estes são reflexos das mudanças climáticas e devem se tornar cada vez mais frequentes e intensos. Mas o que esperar para 2025?

Brasil continuará sofrendo com calor intenso

Segundo o Met Office, centro nacional de meteorologia britânico e referência mundial no assunto, 2025 será um dos três anos mais quentes já registrados na histórica, ficando atrás apenas de 2024 e 2023.

O Instituto Nacional de Previsão do Tempo (Inmet) segue o mesmo caminho e afirma que os piores cenários podem ocorrer nas regiões Norte e Nordeste, que devem ficar 0,5°C e 1°C acima da média, respectivamente.

Ano deve ser marcado pelas temperaturas altas (Imagem: Quality Stock Arts/Shutterstock)

Já a análise do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, mostra que, ao menos nos primeiros três meses do ano, o calor deve permanecer acima da média em todo o país.

Este cenário vai contribuir com o aquecimento dos oceanos. Isso significa que eventos extremos podem ser registrados no país ao longo de 2025. No entanto, não é possível prever quais regiões serão mais afetadas ou como esses fenômenos podem ocorrer.

Seca vai persistir em 2025 (Imagem: Chakkaphong wanphukdee/Shutterstock)

Menos chuva e seca persistente

Outra previsão para 2025 é de menos chuvas em parte do país.

Isso é resultado do atraso da chegada do fenômeno climático La Niña.

Segundo as análises do Inmet e do Cptec, os níveis de precipitação devem ficar abaixo da média no país, pelo menos nesses primeiros três meses do ano.

Com chuvas abaixo da média e temperaturas elevadas, a estiagem deve persistir e não há previsão de quando ela deve terminar.

A região central do Brasil deve ser a mais afetada, o que deve gerar prejuízos importantes para a agricultura.

