O que está bombando no e-commerce em 2025: dicas de produtos para investir

A evolução do e-commerce vai continuar em 2025 e a tendência é que o segmento tenha um crescimento. Então, se você quer montar um negócio na internet, veja algumas dicas de produtos para investir.

O Brasil é um país de investidores. A prova disso é que, só em 2024, foram abertas mais de 1,4 milhão de empresas, de acordo com dados do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

Além disso, as previsões para o comércio eletrônico também são bem animadoras. Porém, é importante fazer a identificação dos produtos promissores para investir e, com isso, aproveitar as oportunidades em 2025.

Quais são os melhores produtos para vender pela internet em 2025?

A concorrência do e-commerce é muito grande. Afinal de contas, são milhões de lojas virtuais disponíveis e aquela que tiver um melhor preço ou até mesmo um produto diferenciado pode ter grande destaque.

Por esta razão, vamos dar algumas dicas e listar alguns produtos que podem ser uma grande ideia de investimento para 2025. Fique ligado!

Produtos sustentáveis e ecológicos

Se você busca por coisas para vender na internet, não para fugir do assunto sustentabilidade. Cada vez mais a conscientização pelo cuidado com o meio ambiente tem impulsionado a demanda por produtos ecologicamente corretos.

Aqui, você pode criar itens como utensílios reutilizáveis, cosméticos orgânicos e roupas feitas de materiais sustentáveis. Por falar em roupas, os brechós online também estão com bastante demanda e pode ser uma forma de investir em 2025.

Gadgets tecnológicos e dispositivos inteligentes

Segundo informações do IBGE, o Brasil teve um aumento na presença de dispositivos inteligentes nos últimos anos. Por esta razão uma das dicas de Produtos para Investir está relacionada aos itens que facilitam o dia a dia, como assistentes virtuais, dispositivos de automação residencial e wearables.

Itens de decoração e artigos para casa

Não há nada melhor do que chegarmos na nossa casa e estar tudo harmonizado, não é mesmo? Por isso que o setor de decoração, inclusive, teve um crescimento de um pouco mais de 12% em 2024.

Itens de decoração e artigos para casa são sempre populares, especialmente em 2025, onde o foco está no conforto, funcionalidade e design.

Produtos de saúde e bem-estar

Segundo um estudo da Technavio, o segmento de alimentos saudáveis ​​e bem-estar, teve um aumento de quase 9% em 2024. Este mercado ainda tem uma previsão de aumento de quase 10% até 2028.

Tudo isso porque as pessoas estão se preocupando cada vez mais com a saúde, impulsionando a venda de produtos ligados à alimentação saudável, ginástica, dentre outros.

Quando falamos de Produtos de Saúde e Bem-Estar, também precisamos incluir a busca por melhor seguro de carros. Afinal de contas, se tivermos problemas com o nosso veículo, por exemplo, a saúde não fica tão equilibrada, não é mesmo?

Moda e acessórios

A criação de nichos neste segmento de moda e acessórios também está bombando no e-commerce em 2025.

Looks que funcionam tanto para exercícios quanto para o dia a dia pode ser uma boa opção para você começar as suas vendas. Além disso, itens com tecidos tecnológicos também podem ser um diferencial do seu negócio.

Quando vamos para focar nos acessórios, a personalização de bolsas, joias e até bonés podem trazer destaque para a sua plataforma.

Produtos customizados e sob demanda

A personalização nunca foi tão valorizada quanto agora. Produtos feitos sob medida, como camisetas estampadas, objetos decorativos com nomes ou mensagens especiais, e até mesmo calçados personalizados, são opções que despertam interesse e fidelizam consumidores. A tecnologia de impressão 3D também tem ajudado a viabilizar esse tipo de oferta.

Essas tendências refletem as prioridades do consumidor atual: estilo aliado a propósito e inovação. Para investir nestes segmentos, o importante é não esquecer das estratégias de marketing que ajudarão na comunicação do valor e na exclusividade dos seus produtos.

Além de apostar em um desses segmentos, você também pode considerar diferentes formas de pagamentos como possibilidade para atrair mais clientes. Uma opção é aceitar moedas digitais, optando pelas criptomoedas promissoras, que são mais utilizadas pelos usuários.

Ao acompanhar as tendências e se adaptar às necessidades do mercado, você estará preparado para conquistar clientes e crescer no competitivo universo do e-commerce. Boa sorte!