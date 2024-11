O que já se sabe sobre prêmio e sorteio da Mega da Virada 2024

A Mega da Virada é um dos sorteios mais aguardados da loteria da Caixa Econômica Federal. Com a aproximação do fim do ano, os apostadores já estão curiosos sobre o possível valor do prêmio e detalhes do sorteio.

Como de costume, as dezenas serão divulgadas na noite de 31 de dezembro. A data, este ano, cai numa terça-feira. Já as apostas podem ser registradas bem antes. A venda das cartelas especiais da Mega da Virada deve ser liberada a partir desta segunda-feira (11/11).

A previsão é que o prêmio do concurso deste ano seja o maior da história. As estimativas apontam para algo em torno de R$ 600 milhões, uma bolada suficiente para mudar a vida de qualquer pessoa.

No ano passado, o prêmio sorteado ficou em R$ 588,8 milhões. Em geral, o valor final é composto por arrecadações acumuladas, ao longo do ano, com a Mega-Sena e vendas exclusivas para a Mega da Virada, de modo que, quanto maiores são a expectativa e a venda de cartelas, maior é a chance de aumentar o prêmio.

As vendas exclusivas da Mega da Virada, ou seja, quando não há mais sorteios da Mega-Sena até o último dia do ano, costumam começar na segunda quinzena de dezembro. Até agora, a Caixa não informou a data das vendas exclusivas. No ano passado, elas ocorreram a partir de 17 de dezembro.

Saiba como jogar na Mega da Virada

As regras da Mega da Virada são as mesmas da Mega-Sena, com a única diferença de que o prêmio não acumula caso não haja vencedor. Para jogar, a pessoa precisa selecionar de 6 a 20 números em uma cartela que vai do 1 ao 60.

O valor da aposta varia conforme a quantidade de números selecionados. Quanto mais dezenas a pessoa selecionar, mais cara fica a aposta, mas também aumentam as chances de ganhar.

Hoje, o valor mínimo da aposta, em caso de jogo simples, com apenas seis números marcados, é de R$ 5. Para levar o prêmio no entanto, é preciso acertar todas as dezenas sorteadas.

A primeira vez que a Caixa fez a Mega da Virada foi em 2008. Desde então, o concurso especial entrou para o calendário dos apostadores, mobilizando público recorde a cada final de ano.