O que muda com nova regra de parcelamento do consignado do INSS: veja simulações

O ministro da Previdência Social Carlos Lupi anunciou na quarta-feira, 5, que o governo aumentou em 12 meses o prazo máximo de parcelamento de empréstimos consignado para beneficiários do INSS (aposentados, pensionistas e BPC), que agora passou de 84 para 96 meses, ou de sete para oito anos.

“A gente está facilitando a vida do cidadão diminuindo o valor das parcelas. Nosso desejo com a prorrogação é que as pessoas possam terminar de pagar suas dívidas sem precisar ficar renovando empréstimos”, pontuou Lupi, rebatendo as críticas de que o aumento no número de parcelas do consignado faria com que os aposentados e pensionistas aumentassem o endividamento.

A pedido do site IstoÉ Dinheiro, a plataforma de crédito meutudo simulou como ficariam as parcelas com o novo teto de prazo de parcelamento do consignado. A taxa de juros usada como referência foi de 1,45%. Vale dizer que a taxa máxima estipulada para governo é de 1,80% ao mês e não foi alterada.

A taxa de juros a ser aplicada no empréstimo consignado está sujeita à avaliação de cada indivíduo, portanto, é preciso consultar o seu banco para saber as condições de crédito.

Confira a simulação do parcelamento com as regras antigas e novas do consignado

O teto do valor do crédito consignado não muda com a ampliação das parcelas, seguindo em 35% da renda no consignado e mais 5% no cartão consignado e no cartão de crédito.

Segundo a Previdência, o Número CPFs (com benefícios ativos) que têm ao menos um contrato de empréstimo ativo em 6 de fevereiro deste ano é de 15.450.087.

