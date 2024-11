O último sábado (23) foi marcado por um momento especial para a família do pastor Silas Malafaia. Maria Clara, neta primogênita do líder evangélico, se casou com Gabriel Custódio em uma celebração ao ar livre, rodeada por familiares e amigos. O evento contou com momentos emocionantes e mensagens de fé compartilhadas pelos noivos e pelos avós da jovem.

Durante a cerimônia, Silas Malafaia e sua esposa, Elizete, declararam o orgulho e a alegria de ver a neta iniciando uma nova etapa de sua vida. “Hoje celebramos o casamento da nossa querida Maria, nossa primeira neta, que nos ensinou o verdadeiro significado de ser avós. Pedimos ao Senhor que abençoe este lar, fazendo do casamento de vocês uma árvore frutífera, repleta de bons frutos”, afirmaram em uma publicação nas redes sociais.

Entre os momentos marcantes, Silas Malafaia conduziu a celebração e orou pelos noivos, selando o compromisso do casal sob a benção divina. A noiva também protagonizou cenas emocionantes ao trocar alianças com o noivo, dançar a primeira valsa e compartilhar uma dança especial com o avô.

Maria Clara, filha de Taisa Malafaia, destacou em postagens anteriores que sempre colocou Jesus no centro de seu relacionamento com Gabriel. Ao anunciar o noivado, ela afirmou que o companheiro a inspira a crescer espiritualmente e que ambos priorizam seguir princípios cristãos.

Além do casamento da neta, a ocasião também serviu como uma oportunidade para Elizete Malafaia celebrar os 44 anos de matrimônio com o pastor. “Eu me casaria mil vezes com você!”, escreveu ela, em uma declaração ao marido.

The post O que não te contam sobre o casamento da neta do pastor Silas Malafaia appeared first on Fuxico Gospel.