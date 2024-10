“O que podemos fazer hoje para envelhecer bem?”, questiona Ana Claudia

“Tenho vontade de envelhecer de forma diferente da que aconteceu com meus pais. Essa é uma frase bastante comum quando falamos do processo de envelhecimento, e ela traz luz sobre um ponto muito importante: todos convivemos com pessoas mais velhas, mas muitas vezes preferimos ignorar o fato de que estaremos na mesma condição um dia”, ressalta a médica, escritora e palestrante especializada em envelhecimento e morte Ana Claudia Quintana Arantes.

“Queremos um futuro diferente, sabemos disso, mas raramente nos questionamos: ‘O que pode ser feito hoje para que minha velhice e meu envelhecer sejam diferentes?’”, afirma a especialista.

“É possível sim ter uma velhice boa e longa, que vale a pena ser vivida, mas para isso precisamos começar a olhar para o futuro sem vendas nos olhos, sem ignorar o que está por vir”, complementa a médica.

A especialista abordará esse e outros temas no dia 17 de outubro no Ulysses Centro de Convenções, em Brasília (DF), na palestra “A morte é um dia que vale a pena viver: novo olhar sobre a finitude da vida”.

Ana Claudia Quintana Arantes em Brasília

Palestra: “A morte é um dia que vale a pena viver: novo olhar sobre a finitude da vida”

Data e horário: 17 de outubro (quinta-feira), às 20h

Local: Ulysses Centro de Convenções

Onde comprar: Bilheteria Digital