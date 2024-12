O que são combustíveis fósseis? Entenda as vantagens e desvantagens desse tipo de energia

Para realizarmos qualquer atividade precisamos de energia, e isso se aplica para tudo no Universo. Nosso corpo converte os alimentos em energia para que nossos órgãos vitais sigam funcionando. Para mover uma bicicleta aplicamos energia potencial nos pedais e nos movemos sobre as superfícies.

Mas, para realizar grandes trabalhos por uma grande quantidade tempo, a humanidade precisou desenvolver máquinas capazes de transformar um certo de tipo de substância em energia durante. A essas substâncias demos o nome de combustíveis. Mas, diante disso, o que é um combustível fóssil exatamente?

O que é combustível fóssil?

Para entendermos o que é um combustível fóssil, precisamos entender o conceito de fóssil. Um fóssil é o registro físico de um organismo que viveu em um passado remoto, preservado em camadas da crosta terrestre. Apesar de ligarmos a palavra fóssil aos dinossauros, eles são apenas algumas das formas de vida mais recentes a serem fossilizadas.

Os combustíveis fósseis são recursos naturais formados ao longo de milhões de anos a partir desses restos de plantas e animais que se acumularam em camadas profundas da Terra. Com o tempo, pressão e calor intensos transformaram esses materiais orgânicos em substâncias energéticas, como o carvão, o petróleo e o gás natural.

Processamento de carvão. Imagem: Indigo Division / iStock

Essas fontes de energia têm sido utilizadas massivamente pela humanidade nos últimos séculos e desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento industrial, na expansão do transporte e no avanço tecnológico.

Em primeiro lugar, é importante entender como esses combustíveis se formam. Há milhões de anos, quando organismos marinhos microscópicos, plantas e animais morriam, seus restos afundavam nos leitos oceânicos ou se depositavam em regiões pantanosas.

Com o passar do tempo, camadas de sedimentos se acumulavam sobre eles, aumentando a pressão e a temperatura. Essas condições extremas, ao longo de milhões de anos, convertiam o material orgânico em substâncias ricas em carbono e hidrogênio. Dependendo do tipo de matéria-prima e das condições geológicas, o resultado podia ser carvão mineral, petróleo ou gás natural.

Combustível fóssil: exemplos

O carvão é formado principalmente de antigas plantas terrestres que cresceram em áreas pantanosas e úmidas. Ao serem soterradas por sedimentos, transformaram-se em turfa, depois em lignito e, por fim, em carvão.

Imagem: small smiles/Shutterstock

Já o petróleo e o gás natural surgem principalmente a partir de minúsculos organismos marinhos que, ao serem enterrados sob camadas de sedimentos, se transformaram lentamente nesses hidrocarbonetos. Essas fontes de energia são finitas e não renováveis, pois o tempo necessário para sua formação é extremamente longo, muito maior do que o ritmo atual de consumo humano.

Combustível fóssil: vantagens e desvantagens

A facilidade de transporte e armazenamento, bem como a alta densidade energética, tornam os combustíveis fósseis atrativos do ponto de vista econômico.

Ao longo da história, eles impulsionaram a Revolução Industrial e viabilizaram o crescimento de cidades, a produção em massa de bens, a expansão do transporte rodoviário, ferroviário e aéreo, além da geração de eletricidade em larga escala. Sem essas fontes, o ritmo de desenvolvimento que conhecemos provavelmente teria sido muito mais lento.

Mas, apesar da facilidade de obtenção, a queima de combustíveis fósseis é bastante ineficiente do ponto de vista energético. Em média, combustíveis fósseis só liberam cerca de 30% de energia motriz, enquanto o restante é dissipado principalmente na forma de calor, luz e som.

E essa queima não só gera energia, mas libera dióxido de carbono (CO2) e outros gases de efeito estufa na atmosfera. Esse excesso de CO2 retém calor, contribuindo para o aquecimento global e as mudanças climáticas.

(Imagem: Kirill Gorshkov/Shutterstock)

Eventos climáticos extremos, como furacões mais fortes, secas severas, enchentes e a elevação do nível do mar, estão ligados a essas alterações no clima, comprometendo a segurança alimentar, a disponibilidade de água potável e a estabilidade das comunidades costeiras.

Além disso, o derramamento de óleo nos oceanos impacta diretamente a vida marinha, afetando peixes, aves e mamíferos, e prejudicando ecossistemas inteiros.

Diante desses desafios, muitos especialistas, organizações e governos ao redor do mundo buscam reduzir a dependência dos combustíveis fósseis e investir em fontes de energia renováveis, como a solar, eólica, hidrelétrica e biomassa. Essas alternativas produzem menos emissões de gases de efeito estufa, são mais sustentáveis a longo prazo e podem contribuir para diminuir a pressão sobre os ecossistemas terrestres e marinhos.

