O que são imagens de fundo e como encontrá-las?

Não importa se você está criando uma publicação de mídia social, uma página da web ou um conteúdo promocional, as imagens de fundo são sempre cruciais. Elas contam uma história e definem o tom do conteúdo.

No entanto, encontrar as imagens de fundo certas é um processo bastante complicado. Designers e criadores de conteúdo geralmente passam horas procurando os visuais certos, mas ainda assim falham.

Neste breve guia, discutiremos brevemente o que são, por que são essenciais e como encontrar as imagens de fundo certas para qualquer conteúdo. Sem mais delongas, vamos direto ao ponto!

O que são imagens de fundo?

As fotos de fundo são elementos visuais por trás do conteúdo ou personagem principal de qualquer design. Elas geralmente melhoram o apelo geral do conteúdo e comunicam a mensagem de forma mais eficaz.

Elas são usadas em quase todos os conteúdos visuais, incluindo fotos, apresentações, materiais de marketing, pôsteres, sites e outras impressões digitais. Esses visuais incluem imagens simples, ilustrações, gradientes, texturas, etc.

Por que as imagens de fundo são importantes?

Esses elementos visuais são essenciais para quase todos os tipos de design. Sem elas, uma foto ou publicação pode não capturar a atenção das pessoas ou transmitir a mensagem pretendida. É por isso que a maioria dos designers presta muita atenção até mesmo aos pequenos detalhes das imagens de fundo.

Aqui estão algumas das principais razões pelas quais elas são essenciais para designers:

Criar apelo visual: essas imagens chamam a atenção das pessoas e tornam o conteúdo original mais atraente.

Definir o tom: elas complementam o conteúdo e definem o tom geral e a personalidade dos designs.

Ajudar na narrativa: elas também ajudam os designers a comunicar sua mensagem de forma eficaz, fornecendo contexto ao conteúdo principal.

Aumentar o engajamento: as imagens de fundo também podem ajudar a cativar a atenção dos leitores, incentivá-los a permanecer mais tempo em suas postagens e aumentar o engajamento.

Como encontrar as imagens de fundo certas?

Embora haja muitas dificuldades, encontrar o fundo não é complicado. Hoje em dia, temos muitas opções para nos ajudar a encontrar os melhores e mais relevantes visuais de fundo. Aqui estão eles!

1. Explore as plataformas de estoque

As plataformas de estoque podem ajudar você a encontrar qualquer foto de fundo. Várias plataformas de estoque têm milhões de imagens livres de royalties que podem ajudar as pessoas a encontrar rapidamente as fotos de fundo necessárias.

Você sabe qual é a vantagem mais significativa de usar plataformas de estoque? Elas sempre fornecem fotos de alta qualidade. Se você encontrar a imagem certa, não precisa melhorá-la para torná-la mais impactante. Além disso, a maioria das imagens é 100% livre de royalties. Você pode usá-las em qualquer lugar que quiser sem se preocupar com violações de direitos autorais.

2. Pesquisar por imagem

As ferramentas de pesquisa reversa de imagens também podem ajudar você a encontrar fotos de fundo. Se você tem uma foto de amostra no seu dispositivo e precisa de uma foto semelhante como fundo, nada é mais útil do que as ferramentas de pesquisa reversa de imagens.

Abra uma ferramenta gratuita de reversa pesquisar por imagem no seu dispositivo e pesquise por imagem. Em segundos, você terá toneladas de fotos semelhantes na tela. Explore essas imagens para encontrar a combinação perfeita para seus designs.

O que diferencia essas ferramentas é a capacidade de buscar imagens na Internet. As ferramentas de pesquisa de fotos usam algoritmos modernos de IA para interpretar as imagens fornecidas e mostrar aos usuários as fotos que mais correspondem, não importa onde sejam publicadas.

3. Pesquisar por palavras-chave

Além das ferramentas de pesquisa de imagens, os mecanismos de pesquisa convencionais podem ajudar você a descobrir os visuais de fundo certos. Uma consulta simples no Google, Bing ou qualquer outro mecanismo de pesquisa pode ajudar você a encontrar as fotos de fundo necessárias e, também, na qualidade desejada.

Os mecanismos de pesquisa permitem que os usuários selecionem vários filtros, ajudando-os a encontrar os visuais perfeitos. Por exemplo, se você pesquisar uma foto no Google, poderá aplicar tamanho, cor, tipo, hora e muitos outros filtros para obter a imagem exata que deseja.

4. Encontre-os nas mídias sociais

Plataformas de mídia social como Pinterest, Facebook, Twitter, Instagram e Behance são ótimos recursos para explorar opções de imagens de fundo. Muitos criadores de conteúdo, designers e artistas compartilham seus trabalhos nessas plataformas para diferentes propósitos. Então, você pode obter muitas ideias e imagens deles, e isso também, em apenas alguns momentos.

No entanto, sempre que quiser baixar e usar a foto de qualquer criador de conteúdo, peça a permissão dele. Se você usar os visuais sem a permissão do criador, poderá ter que arcar com consequências prejudiciais, pois eles podem entrar com uma ação legal contra você e levá-lo ao tribunal.

Conclusão

Hoje em dia, encontrar qualquer visual não é nada complicado. Quer esteja procurando uma imagem de fundo, um infográfico ou qualquer outro tipo de visual, você tem muitas opções. Escolha qualquer um deles e você poderá obter o que quiser.