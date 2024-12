O que se sabe até o momento sobre o assassinato de jovem turista encontrado morto em Jericoacoara?

Um trágico incidente ocorreu em Jijoca de Jericoacoara, Ceará, onde o corpo do adolescente Henrique Marques de Jesus, de apenas 16 anos, foi encontrado no dia 17 de dezembro. O jovem estava desaparecido desde a noite anterior, quando viajava com seu pai, Danilo Martins. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará informou nesta sexta-feira (20), que a Polícia Civil do Estado instaurou um inquérito policial e segue investigando as circunstâncias da morte do jovem. Além disso, equipes da Polícia Militar do Ceará e da Perícia Forense do Estado do Ceará também foram acionadas para auxiliar na ocorrência.

“O caso está a cargo da Delegacia Municipal de Jijoca de Jericoacoara que realiza diligências com apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJ- Norte), além de equipes da Delegacia Regional de Acaraú e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para identificar a autoria do crime”, declarou a secretaria

Imagens de câmeras de segurança

Câmeras de segurança da região registraram o momento em que Henrique foi abordado por um grupo de homens, que o agrediram brutalmente. Até o momento, as razões por trás dessa violência não foram esclarecidas. O pai de Henrique, Danilo, divulgou as imagens nas redes sociais, denunciando o assassinato e sequestro de seu filho.

Até o momento, as motivações sobre as agressões do grupo contra a vítima ainda não estão esclarecidas. “A SSPDS ressalta que todos os esforços das Polícias Civil e Militar estão sendo empregados para elucidar o fato. Imagens de câmeras de segurança auxiliam os trabalhos policiais na região”, apontou a secretaria.

Denúncias e investigação

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará está mobilizando a população para que colabore com informações que possam auxiliar nas investigações. A população pode fazer denúncias através do Disque-Denúncia 181 ou pelo telefone (85) 3101-0181, com a garantia de sigilo e anonimato. As denúncias podem ser feitas via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181.

As autoridades estão empenhadas em esclarecer o caso e encontrar os responsáveis pela morte de Henrique. A comunidade local também está em estado de choque, refletindo sobre a violência que atingiu um jovem que viajava pelo lugar turístico.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Victor Oliveira