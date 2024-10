O que se sabe sobre a confusão na Lagoinha Maceió que terminou em vandalismo

Um culto na Igreja Batista Lagoinha de Maceió, realizado no último domingo (13), se transformou em palco de um grande conflito após o anúncio do afastamento do pastor Anderson Vilaça.

O incidente, ocorrido durante a tradicional Santa Ceia, provocou revolta entre um grupo de membros da igreja, que demonstraram insatisfação com a decisão tomada pela liderança.

O anúncio do afastamento do pastor Anderson Vilaça pegou muitos de surpresa, e a reação de seus apoiadores foi imediata. Em vídeos que circularam rapidamente na internet, é possível ver um homem removendo a identidade visual da igreja, enquanto outros membros observam a cena. De acordo com relatos, o tumulto continuou dentro do templo, gerando preocupação e espanto entre os presentes.

Em resposta à situação, o pastor Anderson gravou um vídeo ao lado de sua esposa, confirmando sua saída da Igreja Lagoinha de Maceió. “Nós pedimos encarecidamente que vocês não associem mais a nossa imagem à Lagoinha. Seguimos nosso propósito de Deus, e o Senhor tem um chamado maravilhoso para nossa vida”, disse o pastor Anderson em seu pronunciamento.

Por outro lado, o pastor Adilson Araújo, advogado da igreja, também se manifestou, ressaltando que a decisão foi tomada de forma pensada e que a situação será tratada com seriedade.

“Nós estamos trabalhando para resolver esses problemas dentro da congregação. Houve insatisfação, mas acreditamos que tudo pode ser administrado com calma e diálogo”, afirmou Adilson. Ele também indicou que uma assembleia extraordinária foi marcada para tratar do futuro da liderança e buscar uma solução para os conflitos internos.

O pastor Adilson fez questão de tranquilizar os membros da igreja, destacando que “o corpo de Cristo tem plena capacidade de resolver essa questão internamente, sempre visando a glória do Senhor e a reconciliação entre os irmãos”.

O incidente chegou ao conhecimento do pastor André Valadão, líder da Lagoinha Global, que ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido.

Enquanto isso, os fiéis aguardam o desenrolar da situação, com muitos ainda tentando entender o que motivou o afastamento e as acusações que levaram a essa crise.

