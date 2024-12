O que se sabe sobre o acidente aéreo que deixou 179 mortos na Coreia do Sul?

Isso é o que se sabe sobre o acidente de um Boeing da companhia de baixo custo Jeju Air ocorrido na noite de sábado na Coreia do Sul, um país com altos níveis de segurança na aviação. Com apenas dois sobreviventes e 179 mortos confirmados, trata-se do acidente aéreo mais mortal da história da Coreia do Sul.

O que ocorreu?

O voo 2216 da Jeju Air, procedente de Bangkok com 181 pessoas a bordo, se acidentou ao aterrizar no aeroporto de Muan, a cerca de 290 quilômetros ao sul da capital, Seul, às 09h03 de domingo (21h03 de sábado pelo horário de Brasília), segundo o Ministério de Territórios. A aeronave havia emitido um pedido de socorro após uma primeira tentativa de aterrissagem, durante a qual a torre de controle alertou a tripulação de que o avião havia sido atingido por pássaros. Um vídeo divulgado pelo canal sul-coreano MBC mostra o avião aterrissando com fumaça saindo de seus motores, aparentemente sem o trem de pouso. O avião sai da pista e pega fogo.

Quantas pessoas estavam no avião?

No avião estavam 175 passageiros, incluindo dois tailandeses, e seis membros da tripulação. Das 181 pessoas que viajavam a bordo, apenas duas sobreviveram. Segundo o site especializado Flightradar, o avião, um Boeing 737-8AS, havia entrado em serviço em 2009.

Como estão as operações de resgate?

Os serviços de emergência deslocaram dezenas de veículos para o local do acidente. As imagens divulgadas pelas televisões locais mostram todo o avião queimado, exceto a cauda, e corpos envolvidos em mortalhas azuis sendo evacuados em macas. O presidente interino da Coreia do Sul, Choi Sang-mok, presidiu uma reunião de emergência do governo e visitou o local do acidente no fim do dia.

Qual é a causa do acidente?

“Presumimos que a causa do acidente tenha sido uma colisão com um pássaro, combinada com condições climáticas adversas”, afirmou o chefe dos bombeiros de Muan, Lee Jeong-hyun. “No entanto, a causa exata será anunciada após uma investigação conjunta”, acrescentou. As primeiras informações da agência sul-coreana Yonhap indicavam uma “falha do trem de pouso”. De acordo com a mesma fonte, o avião aterrissou sem acionar seu trem de pouso e pegou fogo ao colidir com uma cerca no final da pista.

Quais são os perigos de colidir com pássaros?

As colisões com pássaros podem causar danos significativos no motor ou no para-brisa e são a causa de muitos acidentes aéreos. Na maioria dos casos, esse tipo de colisão ocorre durante a decolagem ou o pouso, quando os motores estão em pleno funcionamento. Um dos casos mais famosos ocorreu em 2009, quando o piloto de um Airbus A320 da US Airways, com 155 ocupantes, conseguiu pousar no rio Hudson em Nova York após uma colisão desse tipo.

Outros acidentes aéreos

Este é o primeiro acidente fatal na história da Jeju Air, fundada em 2005. Em 12 de agosto de 2007, um Bombardier Q400 da sua frota que transportava 74 pessoas saiu da pista no aeroporto de Busan-Gimhae (sudeste), resultando em uma dezena de feridos levemente. Antes dessa tragédia, o acidente aéreo mais grave ocorrido na Coreia do Sul foi o de um Boeing 767 da Air China procedente de Pequim, que caiu em uma colina perto do aeroporto de Busan-Gimhae, deixando 129 mortos.

*Com informações da AFP

Publicado por Victor Oliveira