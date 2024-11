O que tem para fazer em Brasília? Confira programação de 14 a 19/11

Brasília está recheada de atividades gastronômicas e culturais nos próximos dias. Para te ajudar a elencar o melhor roteiro da semana, o Metrópoles elaborou a lista a seguir.

Quinta-feira (14/11) – Participar do Peru Week

Vai até o dia 22 deste mês a Peru Week Brasil, campanha promovida pelo país andino para apresentar as delícias típicas dessa culinária em solo tupiniquim.

Em Brasília, estão inclusos no evento o restaurante Cantón (Venâncio Shopping) e o De La Gil Cocina Peruana (410 Sul). Em ambos, foi criado um menu com entrada, prato principal e sobremesa a partir de R$ 53.

É a chance de provar clássicos regionais do Peru, como ceviches (peixe marinado em suco de limão e bastante temperos) e comida nikkei, em que se mistura a gastronomia peruana e asiática. Veja detalhes de cada operação no site.

Sexta-feira (15/11) – Relaxar no feriadão

A quem deseja começar o feriadão no melhor estilo “namastê”, o Infinu, na 406 Sul, terá a meditação da Lua Cheia, a partir das 19h30. A entrada é franca.

Já se a ideia é curtir bebidas diferentes, o Estacionamento 1 do Parque da Cidade será palco da Ação do Cerrado, feira com diversos expositores de vinhos, cachaças, cervejas e licores, além de artesanato. Mais detalhes neste link.

Sábado (16/11) – Tomar um vinho icônico

Aos fãs de jerez, vinho fortificado muito comum na Espanha, uma boa-nova é a Semana do Jerez, a qual se juntou o bar brasiliense Iracema, na 213 Norte.

Quem fizer a reserva para participar do evento, que vai até este sábado (16/11), garante uma taça da bebida que, conforme explicam os proprietários, tem mais de 3 mil anos de história. Para harmonizar, a chef Ana Camargo irá preparar uma seleção de tapas, comidinhas típicas de comer com as mãos que são um patrimônio da Espanha.

Domingo (17/11) – Aproveitar um festival de jazz

Se a ideia é aproveitar o feriadão para “fugir” para a Chapada dos Veadeiros, vale a pena acompanhar o 6ª edição do Jazz na Vila, na Vila de São Jorge. O evento ocorre desta quinta feira (14/11) até domingo (17/11).

Estão confirmados shows de Flávio Silva, Renato Segredo, Bruno Berê, Gui Folko, Mirian Marques e Trio Tundá, em bares e restaurantes da charmosa localidade.

Segunda-feira (18/11) – Comer bem pagando menos

Um dos polos gastronômicos mais pungentes do Distrito Federal, Águas Claras acaba de receber uma unidade do restaurante Cantucci, que também funciona na 403 Norte e na 108 Sul.

Por lá, uma novidade é o menu executivo criado para o mês de novembro, com três opções exclusivas, englobando entrada, prato principal e sobremesa, ao preço fixo de R$ 49.

Entre os quitutes aparecem o minicarpaccio, uma alternativa para começar a refeição, seguido de chorizo em crosta de castanhas. Para encerrar, uma das opções é o tiramisù, perfeito para quem ama os sabores típicos do país da Bota.

Terça-feira (19/11) – Participar de uma degustação de cervejas

Quem curte cerveja especial e uma programação diferenciada vai adorar o evento que vai acontecer na próxima terça-feira (19/11), no London Street Pub, na 214 Norte, às 20h.

Pagando R$ 59 na hora (ou R$ 50 antecipado), os comensais poderão participar de uma degustação às cegas de cinco variedades de cervejas do tipo IPA da cervejaria Quatro Poderes.

Para harmonizar, o cliente poderá pedir belisquetes do cardápio, conhecido por fazer referência à Terra da Rainha, como os icônicos fish and chips.