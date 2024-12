O que tem para fazer em Brasília? Confira programação de 19 a 24/12

Brasília está recheada de atividades gastronômicas e culturais nos próximos dias. Para te ajudar a elencar o melhor roteiro da semana, o Metrópoles elaborou a lista a seguir.

Quinta-feira (19/12) – Se despedir de 2024 com uma confra

Embora 2025 esteja batendo à porta, ainda há quem esteja em clima de confraternização, seja com os colegas da firma, seja com amigos de longa data.

Na hamburgueria O Concorrente, a aposta a quem deseja partilhar de um happy hour nesse sentido são os preços promocionais praticados em drinks e no chope. O valor especial é ofertado diariamente, das 16h às 21h.

A gim tônica, por exemplo, sai a R$ 19,90; enquanto o chope custa apenas R$ 7,90. Para combinar, o menu de sanduíches engloba desde paninis a smashes.

Sexta-feira (20/12) – Participar de uma palestra sobre literatura

Uma conversa importante acontece nesta sexta-feira (20/12), no CCBB, sobretudo a quem é pai ou responsável. Trata-se da palestra A Arte de Contar: Como a Literatura Apoia a Saúde Mental de Crianças e Adolescentes, agendada para começar às 17h.

Quem falará ao público é a doutora em educação especial e especialista em pedagogia Fatima Ali Abdalah. “Quando uma criança lê ou ouve uma história, encontra recursos para expressar suas emoções e compreender o mundo ao seu redor. Identificar-se com narrativas pode oferecer conforto, mostrando que não se está sozinho em determinadas experiências”, afirma a expert, em nota à imprensa.

Para participar do evento gratuito, é preciso retirar ingressos no site.

Sábado (21/12) – Preparar os mimos natalinos

Faltando poucos dias para o Natal, ainda há algumas pessoas que não compraram os mimos de toda a família. Uma forma de surpreender os entes queridos e, ao mesmo tempo, fortalecer os produtores locais, é investir em produtos que tem o DNA do “Cerrado”.

Um deles são os vinhos da Vinícola Brasília, projeto lançado este ano que fomenta a vinicultura do DF. Para presentear, há rótulos como o Cobogó Sauvignon Blanc 2023 (R$ 159) e o Monumental Syrah 2021 (R$ 349).

O espaço também montou alguns kits com mais bebidas, como o duo que leva o Cobogó e rosé Pilotis (R$ 229).

Domingo (22/12) – Apreciar um saboroso brunch

Se você é do time que curte aproveitar o domingo sem pressa, o café Civitá mostra-se uma excelente ideia e tem arrancado elogios dos foodies de plantão.

Neste fim de ano, o espaço está com um cardápio festivo de brunch, como o Natalino, que custa R$ 145 e inclui sanduíche na focaccia de azeitonas recheado com peru e raudkál, e fudge de floresta negra, entre outras criações que servem bem duas pessoas.

Segunda-feira (23/12) – Aproveitar pratos frescos no verão

O verão 2025 começa na próxima semana e vários restaurantes do quadradinho se preparam para receber a estação mais quente do ano com receitas leves e refrescantes. No Gurumê, por exemplo, uma das pedidas é o ceviche kikkei salmão, que mistura sabores orientais com a deliciosa culinária peruana.

Para beber, drinks como o Lichia Umi surgem como boa pedida, por levarem a fruta comum nessa época do ano. Para finalizar, uma boa alternativa recai no sorvete de matchá. Para mais informações, acesse o Instagram.

Terça-feira (24/12) – Celebrar o Natal fora de casa

Você é do time que prefere preparar ceia de Natal, encomendar pratos típicos da temporada ou desfrutar das delícias natalinas em um restaurante? Se a última opção for sua escolha, o Metrópoles pode te ajudar a escolher o melhor lugar para celebrar! Confira sete restaurantes no Distrito Federal que vão servir ceia de Natal na noite de 24 de dezembro na matéria de Gabriela Francisco.