O que tem para fazer em Brasília? Confira programação de 21 a 26/11

Brasília está recheada de atividades gastronômicas e culturais nos próximos dias. Para te ajudar a elencar o melhor roteiro da semana, o Metrópoles elaborou a lista a seguir.

Quinta-feira (21/11) – Aproveitar uma feira de vinhos

Brasília ganha, a cada mês, novos eventos para os enófilos da cidade. A “novata” a estrear nesta pungente cena é a feira Deguste!, que acontece nesta quinta-feira (21/11) no piso superior do Gran Bier, no Pontão do Lago Sul.

O ingresso do evento com a curadoria e organização da distribuidora Vinhos S.A sai a R$ 180 e inclui, além da chance de provar diferentes rótulos da Bebida de Baco, um saboroso buffet de petiscos, das 19h às 22h.

Mais informações no número (61) 99531-2622.

Sexta-feira (22/11) – Degustar um corte nobre

O restaurante Sunsaki, situado na 405 Sul, está com um Festival de Wagyu no rodízio, apenas aos fins de semana.

A operação, que sai a R$ 174,90 por pessoa, dá direito a comer os já conhecidos preparos japoneses do estabelecimento com acréscimo de criações que levam o corte premium derivado de gado japonês.

Gunka de wagyu com azeite defumado e o niguiri de wagyu com foie gras são algumas das delícias elaboradas no espaço.

Sábado (23/11) – Colaborar com uma ONG de animais

No sábado (23/11), quem se propõe a ajudar ONGs que atuam em prol da qualidade de vida de animais em situação de vulnerabilidade já tem compromisso: o jantar Uma Noite Italiana, a ser realizado no Restaurante Genèse (no Bloco C da 10/11 do Noroeste).

O evento, que ocorre das 19h30 às 23h com ingressos a R$ 69 (adultos) ou R$ 35 (crianças), ajudará, com os lucros, três organizações que cuidam e resgatam bichinhos no DF.

No menu, os comensais poderão apreciar massas como fettuccine de camarão e pizzas de diversos sabores. As clássicas calabresa e marguerita entram na lista. Para reservar, ligue no (61) 99161-3707.

Domingo (24/11) – Celebrar o Dia do Carmenère

O próximo sábado (24/11) é marcado pela comemoração do Dia Internacional do Carmenère, uva que tem o Chile como principal produtor mundial e que é bastante popular em território tupiniquim.

Umas das casas que vão celebrar a efeméride é o restaurante Dom Romano. Por lá, uma seleção especial de rótulos será ofertada, a exemplo do Carmen Discovery Carmenère 2021 (a partir de R$ 84), da vinícola chilena Viña Carmen.

Segunda-feira (25/11) – Comer bem gastando menos

Se a meta é começar a semana comendo bem, mas sem “falir”, uma alternativa é recorrer aos menus executivos presentes em vários restaurantes do quadradinho.

Uma das casas que acaba de lançar boas-novas neste quesito é a La Boulangerie, na 306 Sul. Criada pelo chef boulanger Guillaume Petitgas, a padaria e bistrô tem sugestões que vão dar água na boca dos glutões.

Servido todos os dias, das 11h30 às 20h45, o menu engloba sete opções. Um deles é a moqueca (R$ 53), que consiste em filé de tilápia grelhado servido com arroz de castanhas e molho de moqueca de camarões.

Para saber mais, acesse o site.

Terça-feira (26/11) – Testar uma nova modalidade fitness

Aos fãs de atividades físicas diferentes e de unir a vida fitness com bem-estar, existem alguns estúdios no DF que prometem experiências diferenciadas.

Um deles é o recém-inaugurado Lofy, no Lago Sul, onde os frequentadores podem testar, por exemplo, uma aula de Hot Power Yoga, prática que une fundamentos da yoga com alguns pesos em uma sala aquecida. Veja mais detalhes na matéria de Giovanna Kunz, na coluna Claudia Meireles.