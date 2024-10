O que tem para fazer em Brasília? Confira programação de 4 a 8/10

Brasília está recheada de atividades gastronômicas e culturais nos próximos dias. Para te ajudar a elencar o melhor roteiro da semana, o Metrópoles elaborou a lista a seguir.

Chicco se consagrou como um tradicional DJ do quadradinho Sexta-feira (4/10) – Curtir um som com vista para o pôr do sol

A temporada de seca está chegando ao fim e, para aproveitar a cidade antes da chegada da chuva, o B Hotel fará uma série de apresentações do projeto Som no B.

Desta sexta-feira a domingo, os DJs brasilienses Chicco Aquino e Umiranda, respectivamente, se apresentam no rooftop do hotel, sempre das 18h às 21h.

À programação musical de somam o cardápio do bar 16, fruto da colaboração do mixologista Alex Mesquita e do chef curitibano Lênin Palhano.

Sábado (5/10) – Dar “rolê” numa violada

Já no sábado (5/10), quem gosta de chope gelada combinado a um “modão” tem endereço certo. O Primeiro bar promove, nesta data, a 1ª Violada do Quadradin.

Marco Mazzú, Jhonny & Rahony e Kellen Lemos são as atrações confirmadas, com ingressos a R$ 40. Por lá, rolarão sucessos de Milionário & José Rico, Chitãozinho & Xororó, Matogrosso & Mathias e outros nomes conhecidos do meio.

Domingo (6/10) – Participar de um encontro de graffiti

No sábado (5/10) e domingo (6/10), é vez de Ceilândia! A região administrativa sediará a quinta edição do Encontro de Graffiti do Distrito Federal, na Praça dos Direitos de Ceilândia.

O evento acontece das 8h às 22h, e inclui apresentações de diversos nomes consagrados dessa arte, bem como aulas dessa expressão cultural a quem está começando.

Promoção dará um ingresso de cinema Segunda-feira (7/10) – Comer burger e ganhar um ingresso de cinema

Aos fãs da franquia Transformers, eis uma boa-nova: a hamburgueria Geléia do Pontão do Lago Sul dará um ingresso do filme para quem pedir o sanduíche Lago Sul na versão Optimus prime, na qual o pão ganha o tom azulado.

Além do pão colorido, a receita leva blend de fraldinha e costela de 180g, queijo cheddar, molho barbecue, anéis de cebola empanada e maionese caseira.

Marco Espinoza está à frente do Taypá Terça-feira (8/10) – Aproveitar um jantar harmonizado

Na próxima terça-feira (8/10), o restaurante Taypá, que já foi eleito o melhor peruano do Brasil, realiza um jantar harmonizado em seis etapas com vinhos da vinícola chilena Vinã de Aguirre.

No evento, exclusivo para 35 pessoas, o chef Marco Espinoza irá preparar receitas como lulas recheadas com camarão e capellini ao molho de queijos e limão com uma taça de pinot noir; bife de chorizo ao molho chimichurri com batatas e alcachofras acompanhado de cabernet sauvignon; e maracujá cremoso e lichia com moscatel do douro.

A participação custa R$ 249, não inclusas as bebidas alcoólicas. Reservas pelos telefones (61) 3248-0404 e (61) 98626-0235.