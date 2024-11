O que tem para fazer em Brasília? Confira programação de 7 a 12/11

Brasília está recheada de atividades gastronômicas e culturais nos próximos dias. Para te ajudar a elencar o melhor roteiro da semana, o Metrópoles elaborou a lista a seguir.

Quinta-feira (7/11) – Conhecer uma proposta de bar diferente

Há alguns meses, a Asa Norte ganhou uma proposta de bar diferentona e que promete agradar aqueles que curtem a bebida de Baco: o Sanabria ButecodeVinho, situado na 708/9.

Por lá, os clientes podem provar rótulos de uvas como merlot, riesling, pinot noir e outros pagando a partir de R$ 20. O objetivo é aproximar os comensais, sobretudo os mais jovens, das bebidas produzidas pelo enólogo Carlos Sanabria em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha.

Além do vinho em taça ou copo direto da torneira, como se fosse um chope, também dá para levar para casa versões de 1 litro em um growler.

Sexta-feira (08/11) – Aproveitar o happy hour

Sexta-feira é o dia “oficial” de curtir o happy hour, tradição que, apesar do nome gringo, segue mais brasileira que nunca.

A quem quer aproveitar o fim da tarde e começo da noite para botecar com os amigos ou o date, uma boa alternativa é o Boteco Pé de Galo, inaugurado recentemente na 204 Sul.

A operação é comandada pelo chef goiano Angelo Di Franco e mira em receitas tradicionais, mas com roupagens novas.

Acarajé às avessas, samosa de fígado com jiló, coxa de frango desossada e recheada servida com pamonha e o inusitado ceviche de pancetta fazem parte do cardápio. Além de cerveja, o espaço ostenta uma carta de drinques com “carimbo” de Robson Romano e Gutto Lopes.

Sábado (09/11) – Adotar um amigo de quatro patas

A quem pensa em aumentar a família e adotar um amigo de quatro patas, o Venâncio Shopping recebe, no sábado (9/11), das 11h às 16h, uma feira de adoção em parceria com o Projeto Acalanto DF e a Cobasi.

Cães e gatos filhotes, adolescentes e adultos estão à espera de um lar para chamar de seu.

Para participar, é preciso preencher um questionário, que será avaliado pelos responsáveis do projeto. Então, o novo “pai” ou “mãe” do pet assina um termo de adoção. É preciso ter mais de 21 anos e levar um comprovante de residência.

Domingo (10/11) – Curtir o domingo no SESI Lab

Neste domingo (10/11), o SESI Lab abre às portas das 10h às 19h com uma programação que contempla toda a família.

Das 10h às 12h e das 14h às 17h, por exemplo, acontece o Cores e Corais, na Estação Descoberta.

A atividade leva os participantes a refletir sobre o efeito da emissão de gás carbônico na atmosfera. Já das 11h às 12h30, quem passar por lá poderá jogar o Jogo da Onça, atividade de tabuleiro no qual os pequenos protegem capivaras ou “atacam como onças”.

Segunda-feira (11/11) – Comer bem gastando menos

Começar a semana conhecendo um novo menu executivo pode ser a pedida ideal para fazer da segunda-feira algo com menos marasmo. No ParkShopping, uma alternativa é o Gurumê, com preços especiais em combinados selecionados.

O menu 1 (a R$ 75) inclui entradas como hot roll, meia barriga trufada, sunomono e minipipoca de camarão. Após escolher um deles, a sequência prossegue com o principal, entre poke, risoto de arroz negro ou picadinho com hofen. Na sobremesa, dá para pedir entre café com minisorteve de matchá ou sorvete de brownie, entre outros.

Para mais informações e reservas, ligue no (61) 3550-4055.

Terça-feira (12/11) – E prosseguir na mesma premissa

Outro local que aposta no menu executivo sazonal é o Bla’s Cozinha de Culturas. Com duas etapas a R$ 59,90 ou três etapas a R$ 69,90, o almoço permite que os glutões conheçam a diversidade da culinária brasileira. No jantar, a proposta sai a R$ 89,90.

Croqueta de costela finalizada com emulsão de ervas e baby beef de carne de sol com queijo coalho na brasa, melaço e baião de dois cremoso finalizado com vinagrete são alguns dos pratos disponíveis.