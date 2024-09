O recado de Lula ao ex-favorito de Lira na Câmara

O presidente Lula mandou um recado para o deputado Elmar Nascimento (União-BA), após o parlamentar ser preterido por Arthur Lira (PP-AL) na disputa pela presidência da Câmara.

Por meio de seu ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, Lula fez chegar a Elmar que gostaria de conversar pessoalmente com o deputado baiano nos próximos dias.

Responsável por chefiar a articulação política do governo, Padilha ligou para Elmar na quinta-feira (5/9) para tentar manter as pontes abertas com o deputado baiano, conforme a coluna noticiou.

O deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) virou favorito para assumir a presidência da Câmara

Vice-presidente do Congresso, Marcos Pereira (Republicanos-SP)

O líder do União Brasil, Elmar Nascimento

O líder do PSD na Câmara, Antonio Brito

Elmar perdeu o posto de favorito de Lira após o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, desistir de ser candidato para apoiar o correligionário Hugo Motta (PB), nome que agregaria mais votos.

Após a desistência de Pereira, Lira chamou Elmar para um encontro e pediu que o parlamentar do União Brasil também desistisse da disputa para apoiar Motta. Elmar, contudo, se recusou a desistir.

A irritação de Elmar com Lira Segundo apurou a coluna, o líder do União Brasil está bastante irritado com Lira e teria deixado claro sua insatisfação com o presidente da Câmara durante a conversa com Padilha.

Ainda na conversa, Elmar reforçou ao ministro de Lula que manterá sua candidatura à sucessão de Lira e que negocia um acordo com o PSD para tentar unificar uma candidatura de consenso.

Comandado por Gilberto Kassab, o PSD também tem um candidato na disputa: o deputado Antonio Brito (BA), que também enviou uma mensagem a colegas dizendo “seguir firme” com a candidatura.