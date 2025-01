‘O Rio está pronto’, diz prefeito sobre chance de sediar o Pan de 2031

ALEXANDRE ARAUJO

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) – O prefeito Eduardo Paes disse que o Rio de Janeiro está pronto para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031. A cidade duela com São Paulo a preferência do Comitê Olímpico do Brasil para ser a representante brasileira na disputa para receber o evento.

“Os equipamentos estão todos prontos, incluindo a pista de BMX. Se quiser fazer golfe, tem golfe. Se quiser fazer vôlei, tem vôlei, se quiser fazer velódromo… Está tudo pronto. Temos certeza que o Rio de Janeiro pode, mais uma vez, receber esse grande evento”, disse Paes.

O prefeito participou da entrega da nova pista de BMX do Parque Radical de Deodoro. O local, utilizado nos Jogos Olímpicos de 2016, passou por reformas e foi reinaugurado em evento que aconteceu nesta sexta-feira (3).

O Rio está pleiteando sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031. Vamos ter um debate ainda com São Paulo, que é a capital econômica do nosso país, uma super cidade. Eu sacaneio São Paulo o tempo todo, mas reconhecemos a importância. Mas temos muita certeza que o Rio está pronto para receber o Pan de 2031 Paes

A cerimônia contou com atletas e dirigentes. Pedro Queiroz e Priscila Stevauxm campeões brasileiros de BMX, e José Luiz Vasconcellos, presidente da Confederação Brasileira de Ciclismo, marcaram presença. A prefeitura vai oferecer escolinhas à população em parceria com a CBC.

A decisão da cidade brasileira concorrente vai ser tomada pela Assembleia Geral do COB, marcada para 29 de janeiro. Na Assembleia, as cidades candidatas vão apresentar as respectivas propostas e o colegiado do COB vai definir a representante do país.

Votam na Assembleia 33 confederações, 19 atletas e os dois membros brasileiros do Comitê Olímpico Internacional (COI). O nome da cidade brasileira a ser candidata precisa ser entregue à PanAm Sports, que organiza o Pan, até 31 de janeiro.

A Prefeitura do Rio criou um grupo de trabalho para a candidatura. “Vamos dialogar com todos os entes públicos, com a sociedade, através de audiências públicas, garantindo assim toda a transparência do processo, e também elaborar um cronograma de ações que serão necessárias para a realização do Pan e Parapan-americano”, disse Guilherme Schleder, secretário municipal de Esportes, e coordenador do Comitê de candidatura ao lado de Isabel Swan, vice-prefeita de Niterói.

A candidatura de Rio/Niterói foi oficializada ao COB no começo de dezembro. São Paulo já havia demonstrado a intenção anteriormente.

Alguns atletas se mostraram envolvidos com as candidaturas. Integrantes do Time Rio, como as ginastas Jade e Flavia Saraiva, o remador Lucas Verthein e a canoísta Ana Sátila estiveram na cerimônia de entrega da carta de Rio/Niterói ao COB. Do outro lado, o ginasta Arthur Zanetti está em campanha por São Paulo e fez publicação recente em rede social.

Vale ressaltar que o COB mudou de gestão. Marco La Porta foi eleito novo presidente do comitê em pleito realizado em outubro do ano passado.