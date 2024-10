O surpreendente flerte de Milei com a China

Ao contrário do que afirmou em campanha, presidente da Argentina agora quer estreitar os laços comerciais com o gigante asiático, “um parceiro comercial muito interessante porque não exige nada”.O governo da Argentina vê o número mais importante do mês como uma confirmação: de acordo com o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec), a inflação no país caiu para 3,5% em setembro, o nível mais baixo desde 2021.

As bolsas sobem, o risco-país está caindo: o duro curso de reformas do governo do presidente libertário Javier Milei parece estar produzindo seus primeiros êxitos, pelo menos a julgar pelos principais dados econômicos.

Isso se não fosse o aumento da taxa de pobreza. Pois, de acordo com a Pontifícia Universidade Católica Argentina (UCA), essa taxa subiu para mais de 54% no primeiro semestre do ano. Embora tenha caído ligeiramente no segundo trimestre, a evolução da pobreza e da indigência será o indicador decisivo para a gestão Milei.

Para reverter a tendência, o populista de direita precisa de investimentos internacionais e um sensível crescimento econômico. Como o acordo de livre comércio entre a aliança comercial sul-americana Mercosul e a União Europeia – cuja negociação já dura mais de 20 anos –, ainda não foi assinado e selado, a Argentina e os vizinhos Brasil e Uruguai estão tentando avançar com suas próprias negociações de livre comércio com a China.

Laços comerciais, sem cooperação política

No entanto, Milei não queria cooperar com o governo comunista de Pequim por motivos ideológicos, como disse numa entrevista de TV: “Não só não farei negócios com a China. Não farei negócios com nenhum comunista. Sou um defensor da liberdade, da paz e da democracia”, afirmou durante a campanha eleitoral, em setembro de 2023.

Alguns dias atrás, fez um novo comentário, como presidente. “A China é um parceiro comercial muito interessante, porque não exige nada, só quer que você a deixe em paz.” Essa mudança de rumo desencadeou um debate sobre os prós e os contras de uma maior aproximação com Pequim.

“Uma cooperação econômica mais forte com a China possibilita a compra de muitos produtos muito mais baratos do que se fossem fabricados na própria Argentina. Em troca, a Argentina pode exportar produtos para a China que são mais baratos para a Argentina”, confirma Philipp Bagus, professor de economia da Universidade Rey Juan Carlos, em Madri.

“Ao se concentrar nos produtos em que o país tem uma vantagem, a produção e a prosperidade gerais aumentarão. Não vejo nenhum perigo na cooperação econômica, mas sim na cooperação política, que pode criar dependências. No entanto, Milei rejeita essa cooperação política”, ressalva Bagus.

Já Hans-Dieter Holtzmann, da Fundação Friedrich Naumann, ligada ao Partido Liberal Democrático (FDP) alemão, é um pouco mais cauteloso em sua avaliação da possível expansão do comércio argentino com a China. Ele destaca que há um interesse chinês crescente numa cooperação econômica mais estreita em toda a América Latina, principalmente em setores estratégicos para Pequim, como energia e infraestrutura.

Oportunidades comerciais ou riscos à segurança

“O financiamento supostamente atraente que a China oferece com frequência pode logo se transformar num ‘doce veneno’. Embora não haja condicionalidades ambientais e sociopolíticas, como acontece com outros doadores, há condições econômicas difíceis, e sigilo rigoroso dos detalhes do contrato, o que pode ocultar práticas corruptas, entre outras coisas”, alerta Holtzmann.

Em última análise, isso pode gerar dependências econômicas e políticas, e até mesmo a riscos de segurança. “Os efeitos esperados sobre o emprego local também são muitas vezes superestimados, porque a China insiste no uso de mão de obra chinesa em muitos projetos.”

Franco Marconi, analista do think tank liberal Libertad y Progresso, acredita que qualquer governo argentino tem o dever de pesar cuidadosamente os prós e os contras da cooperação com a China: “As oportunidades comerciais devem ser aproveitadas, desde que não impliquem mudança de princípios ou traição da boa governança.”

Javier Milei quer viajar pessoalmente para a China em 2025. Em janeiro, os representantes da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) se reunirão no país para uma cúpula com a potência asiática.

