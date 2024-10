O terceiro casamento de Jairo Bonfim

O cantor gospel Jairo Bonfim pegou seus fãs de surpresa ao anunciar, no último sábado (19/10), seu terceiro casamento. A cerimônia foi realizada discretamente, sem qualquer anúncio prévio, e foi revelada pelo próprio cantor em uma publicação no Instagram. O novo amor de Jairo é Suzi Borges, com quem ele trocou alianças em um momento íntimo e especial. Além de celebrar o casamento, Jairo usou o espaço para parabenizar Suzi por seu aniversário, tornando a ocasião ainda mais marcante.

Na publicação, o cantor gospel declarou seu amor por Suzi e expressou sua felicidade ao encontrar novamente o amor:

“Ontem eu tive a honra de me casar com essa Mulher Virtuosa que é você, meu Amor! E hoje você, minha Mulher, faz aniversário, mas eu ganhei o presente, você! Muito obrigado por, do seu jeitinho especial, me fazer voltar a acreditar no Amor. Te Amo e, em nome de Jesus, nosso amor será para sempre! Até que a morte nos separe!”, escreveu Jairo, emocionado.

Suzi também não ficou atrás e fez questão de responder com uma declaração apaixonada: “Meu pretinho lindo, o melhor presente que Deus me deu! Eu amo você! Pra sempre ao seu lado, meu esposo maravilhoso!”

O novo casamento do cantor vem após um ano conturbado. Em 2023, Jairo anunciou o fim de seu segundo casamento com Juliana Costa, uma militar evangélica com quem esteve casado desde 2019. O divórcio marcou mais uma fase de transição na vida do artista, que já havia enfrentado sua primeira separação em 2017, após o rompimento com Adriana Bonfim, mãe de seus dois filhos.

O término de seu primeiro casamento gerou polêmica à época, especialmente devido à continuidade de suas agendas nas igrejas, o que não agradou a todos os seus seguidores.

