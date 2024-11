“O TikTok será a principal alavanca de negócios”, diz Silvia Beluzzo

São Paulo (SP) — Uma das redes sociais mais populares do mundo, o TikTok é conhecido pela capacidade de consumir conteúdos rápidos. Para marcas, a plataforma é uma excelente capacidade de apresentar produtos e serviços, já que possui taxas altíssimas de engajamento que podem ser convertidas em vendas, por exemplo.

Para entender mais sobre como as campanhas convertem na vida real, Silvia Beluzzo, diretora de marketing SMB do TikTok na América Latina, explicou, durante o RD Summit 2024, evento de marketing, vendas e inovação que ocorre até esta sexta-feira (8/11) no Expo Center Norte, em São Paulo, como trazer uma mensagem correta da importância do TikTok na jornada do marketing.

“O TikTok será a principal alavanca de negócios. Esqueça o que você escutou até então sobre como crescer na plataforma, pois nós empreendedores sabemos que uma opinião sem dado é achismo. Então precisamos falar sobre campanhas que convertem olhando para os dados”, afirmou.

Silvia Beluzzo também trouxe dados em que 53% continuaram buscando mais informações no TikTok após descobrir um assunto, e que os usuários são 2.4 x mais propensos a dizer que a plataforma introduz temas que eles nem sabiam que gostavam.

“Os usuários convidam as marcas para se posicionarem de uma maneira nunca vista. Além disso, nossas pesquisas mostram que 79% concordam que o TikTok é um lugar para as marcas mostrarem presença”, ressaltou.

Segundo ela, as marcas devem entender que o jogo mudou, ou seja, muitas marcas estão na rede social porque o usuário as trouxeram. Dessa forma, as marcas precisam ter a capacidade de pegar carona nas conversas e conquistar os objetivos. “Hoje não temos mais a escolha que a gente quer que o usuário fale ou não dos nossos produtos, pois eles vão falar de toda forma”, garantiu.

A era da retenção

Logo depois, Rafael Kiso, CMO do Mlabs, plataforma para gestão inteligente de mídias sociais, explicou sobre a era da retenção para criar conexões duradouras.

De início, o executivo abordou sobre a ressonância que engloba a atenção, retenção e interação. “Precisamos ter técnicas para chamar a atenção nos primeiros três segundos para que as pessoas continuem assistindo ao seu vídeo, caso contrário seu conteúdo passará despercebido.”

Kiso exemplificou alguns ganchos que fazem pessoas prestarem atenção nos conteúdos. “Essa parte é a que ajuda no engajamento. O segundo fundamento é o reconhecimento de marca, driver mais importante que é gerar recall de marca. Perfis que, com consistência visual, têm uma taxa de 23% maior em comparação àqueles que não têm”, apontou.

Outro fundamento citado por Rafael Kiso é a produção e edição. Ele citou os conteúdos Hi-fi (mais elaborados e cinematográficos) e lo-fi (conteúdos mais caseiros). “O lo-fi ganha em todos os quesitos de engajamento, visualizações e efetividade. Mas precisamos de técnicas de edição, principalmente cortes rápidos.”

Por fim, Kiso mostrou uma pesquisa que relevou que 66% dos usuários de mídias sociais consideram o infotenimento (informação e entretenimento) o mais envolvente de todo o conteúdo de marca.

Marketing pessoal

Cantora, influenciadora e campeã do BBB 21, Julliette é um fenômeno. A paraibana que entrou no reality show com pouco mais de 3 mil seguidores viu o perfil no Instagram crescer para 30 milhões de cactos, como apelida carinhosamente todos que a seguem nas redes sociais.

Durante a palestra dela no RD Summit 2024, Juliette contou que começou a trabalhar desde criança. Na época, colava sapatos, foi menor aprendiz em uma papelaria e, com o tempo, aprendeu a cortar cabelo no valor de R$ 2. Primeira na família a ter curso superior, Juliette se formou em Direito e também é maquiadora.

Em entrevista exclusiva ao Metrópoles, a influenciadora contou um pouco sobre a marca pessoal após palestrar pela primeira vez no evento de inovação. Confira:

Quais as dicas para quem deseja construir sua própria narrativa e ter sucesso nas redes sociais assim como você tem?

Eu acho muito delicado falar em dicas, mas eu poderia dar um conselho que é você procurar o seu super poder, algo que você faça diferente das outras pessoas, colocando seus valores e autenticidade e procurar contar história pelo seu olhar e fazer isso da melhor forma possível. Esse é o maior segredo. Dicas todo mundo vai dar, mas cada história é única. Então faça o melhor de si.

O que você leva em consideração ao fazer um publi para uma determinada marca?

Procuro saber quais são os valores da marca e se eles se alinham aos meus. Também vejo se tem uma história que se conecta com meu público e qual o propósito com a minha imagem e legitimação. Eu me pergunto o que eles querem, se seria aproximar o público.

Você já tinha uma marca pessoal forte no BBB. Quais as principais estratégias utilizadas por você ao difundir seus conteúdos nas redes sociais?

Com o tempo a gente entende a linguagem do nosso público, que é muito importante. E assim começamos a monitorar os resultados e efeitos das publicações, buscando sempre entender o público, trazendo conteúdos que agreguem e alimentem a conexão. Nem tudo é só por engajamento, tem coisas que são por posicionamento. Então acredito que a rede social materializa quem você é.

*A jornalista viajou a convite do RD Summit para cobrir o evento durante os três dias.