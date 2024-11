O transtorno alimentar mais perigoso do mundo e quais pessoas mais afeta?

Diabulimia é um transtorno alimentar que afeta pessoas com diabetes tipo 1 (DT1). Aquelas com diabulimia reduzem ou interrompem intencionalmente o uso de insulina para perder peso. Os primeiros casos desse distúrbio alimentar foram relatados na década de 1980 e, embora seja um fenômeno relativamente recente, tem afetado indivíduos com idades entre 13 e 60 anos. Pesquisas mostram que cerca de um terço das mulheres e um sexto dos homens com DT1 restringirão intencionalmente a insulina para diminuir o peso. Aproximadamente 30% dos adolescentes com DT1 também se envolvem nesse comportamento preocupante em busca do emagrecimento. O que torna a diabulimia tão perigosa são as complicações decorrentes, que podem incluir doenças graves e até a morte.

