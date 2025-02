O truque simples que faz com que as bananas durem muito mais tempo

As bananas são amplamente apreciadas por seu sabor doce e pelos diversos benefícios nutricionais que oferecem, sendo uma das frutas mais populares. No entanto, elas tendem a amadurecer rapidamente, o que pode ser um inconveniente para quem deseja prolongar sua frescura.

Se você busca maneiras de manter as bananas frescas por mais tempo, boas notícias: existem dicas simples e eficazes para isso. O site Informe Brasil compartilhou uma delas. A primeira recomendação é cortar o cacho de bananas ao meio, separando um grupo de seis frutas. Em seguida, utilizando uma tesoura, corte um pedaço de película aderente com cerca de cinco centímetros de largura e envolva cuidadosamente a ponta do cacho.

Ao proteger essa extremidade, você reduz a oxidação e a liberação de etileno, um gás natural que acelera o amadurecimento das bananas e altera sua cor. Com esse truque simples, as frutas se mantêm frescas por mais tempo, permitindo que você as aproveite por vários dias.

