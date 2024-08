O Universo de Bolos ganha renovação de sabores na Casa de Bolos

São mais de 100 sabores que fazem sucesso ao longo de 4 anos

Renovação é a palavra de comando dos bolos caseiros na Casa de Bolos.

A produção é diária e o movimento da batedeira é constante de Segunda a Sábado.

Casa De Bolos é um segmento de franquia que já detém mais de 500 franquias por todo o Brasil.

Foi acompanhando esse empreendimento de sucesso que o CEO da Casa De Bolos Barra em Salvador – Bahia, Marcelo Alves fez questão de se tornar um franqueado e com isso poder levar para os Soteropolitanos o melhor da degustação caseira, renovada, saborosa, saudável , variada…

Tudo com aquele sabor de infância.

Nas lojas dos bairros da Barra e da Graça os clientes são recebidos com um vasto Menu que inclui do bolo de pote (mais de 10 sabores), tortas, cucas, tortas, bolo pudim, pudim, bolos gelados, bolos variados até os lançamentos que sempre são sucesso como o atual Bolo de Iogurte com Pistache.

São bolos de fabricação própria, sem aromatizantes e sem conservantes, tudo feito com MUITO carinho.

São mais de 100 sabores com destaque dos mais pedidos: Bolo de Maçã com Castanha, Fubá com Goiabada, Banana com Canela, Queijo, Bolo Piscina de Chocolate com Leitinho e Pistache, entre outros. Também o Bolo de Cenoura com cobertura de chocolate, faz sucesso também com a criançada. Os clientes solicitam esses sabores sempre. Os clientes tem a opção de escolher o sabor do bolo e acrescentar a cobertura que quiser.

As lojas atendem pedidos diários de Bolos Gelados, para festa (aniversário, confraternização, batizado…) e bolos caseiros.

Pensando em todos os paladares, A Casa De Bolos oferece também a linha de cardápio funcional, Diet e Integral sem lactose e sem glúten, tudo bem delicioso.

Nosso pensamento é sempre renovar, manter a qualidade com variedades e satisfação nos paladares da clientela. Acrescentamos em nossas vitrines Tortas recheadas, Banoffe, Cucas, Cuscuz de Tapioca e o delicioso Bolo de Iogurte com Pistache.

Afirma Marcelo Alves (CEO)

A Casa de Bolos da Barra funciona de Segunda a sábado, das 8h às 19h.

A outra loja Express fica em frente ao Shopping BARRA ( no Edificio Vitoria Center, loja 8)

Solicitação de cardápio, entrega e orçamento no

Whatsapp: (71) 99202-9269 ( Barra) , (71) 99335-3253 ( Loja Express)

Oferecemos entrega por Uber Flash no (71) 3285-3333

Delivery (71) 99202-9269

Também estamos no Aplicativo Ifood

Acompanhe esses sabores e novidades diárias no Instagram: @casadebolosbarra