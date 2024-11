‘O Urso’: Disney+ divulga cenas da quarta temporada da série

O Disney+ deu uma palinha do que está por vir na quarta temporada de O Urso com um clipe recheado de cenas inéditas. O vídeo, que faz parte de um preview das principais produções da plataforma para 2025, traz um vislumbre do que os fãs podem esperar da próxima temporada de uma das séries mais intensas da atualidade.

New look at ‘THE BEAR’ Season 4. Releasing on Hulu in 2025. pic.twitter.com/iN6XkOJzdH — Nexus Point News (@NexusPointNews) November 12, 2024

Além do retorno de Jeremy Allen White e Ayo Edebiri, o elenco conta com Ebon Moss-Bachrach, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas e Abby Elliott, trazendo novas camadas à trama que mistura drama e comédia com maestria. Embora a data de lançamento da quarta temporada ainda não tenha sido revelada, as três primeiras temporadas de “O Urso” já estão disponíveis no Disney+, para quem ainda não mergulhou no universo da cozinha caótica e emocionante que a série oferece.