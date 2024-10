Apesar das polêmicas que marcaram sua trajetória nos últimos anos, Thalles Roberto continua sendo uma figura vibrante e cheia de energia no palco, entregando performances impactantes e emocionantes. Mesmo após seu “suicídio ministerial”, como ele descreveu a fase mais difícil de sua vida, o cantor segue com o mesmo talento que o consagrou como um dos maiores nomes da música gospel brasileira.

Atualmente, Thalles está de volta ao cenário musical e ministerial, lançando novas músicas e participando de grandes eventos, tanto no Brasil quanto no exterior.

O “velho novo” Thalles Roberto, como muitos o veem, carrega consigo o amadurecimento espiritual que veio após suas crises pessoais e profissionais.

Com sua voz inconfundível e presença de palco cativante, Thalles Roberto prova que, apesar das controvérsias, seu talento permanece intocado, inspirando milhares de pessoas em suas jornadas de fé

The post O velho novo Thalles Roberto appeared first on Fuxico Gospel.