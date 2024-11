O X lança uma das suas alterações mais controversas

A rede social X (ex-Twitter) lançou oficialmente as alterações à opção de bloquear outros usuários na plataforma, as quais permitem que seja possível que as pessoas/páginas bloqueadas ainda consigam ver as suas publicações.

Segundo o site ‘TechCrunch’, estas mudanças foram recebidas com uma boa dose de críticas, com os insatisfeitos declarando que não querem que as páginas e pessoas que tenham bloqueado sejam capazes de ver as suas publicações.

Mesmo com esta mudança, os usuários que tenham sido bloqueados continuam sem poder seguir essas páginas, interagir com as respectivas publicações ou enviar mensagens privadas.

