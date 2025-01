OAB-BA repudia tentativa de feminicídio contra advogada em Maragogipe; vítima está em estado grave

A Ordem dos Advogados do Brasil seção Bahia (OAB-BA) juntamente com a OAB Cruz das Almas repudiam a tentativa de feminicídio sofrido pela advogada Neila Maiana de Jesus Sales, esfaqueada pelo ex-companheiro na noite da segunda-feira (27), no município de Maragogipe, no Recôncavo Baiano.

A advogada chegou a pedir socorro em um supermercado da cidade, foi socorrida e levada para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, onde foi atendida e segue em estado grave. O ex-companheiro já foi preso.

A presidenta da OAB-BA, Daniela Borges, comentou o caso e destacou a barbaridade do ato de violência contra mulher. Ela ainda afirmou que a Ordem acompanhará as investigações.”Sem dúvida, este é mais um ato bárbaro de violência contra a mulher, que, desde o primeiro momento, já está sendo acompanhado de perto pela OAB Bahia e OAB Cruz das Almas. Nós esperamos, de fato, que haja uma apuração profunda e imediata deste atentado, para que seja feita justiça, e o acusado seja punido na forma da lei. A Ordem acompanhará diligentemente as investigações e prestará todo o apoio à vítima e sua família”, disse a presidenta.