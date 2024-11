OAB-DF: Ibaneis deseja “excelente administração” para novo presidente

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), desejou ao novo presidente da Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF) uma “excelente administração”. Paulo Maurício Siqueira, conhecido como Poli, foi eleito novo gestor da OAB-DF neste domingo (17/11). A Chapa 01 – OAB para Todos, comandada por Poli, recebeu 11.610 votos, 41,37% dos votos válidos.

À coluna, Ibaneis afirmou que “coloca o GDF para as parcerias em prol da advocacia e da sociedade”.

“Parabéns ao novo presidente Paulo Maurício pela eleição no dia de hoje. Desejando a ele e a toda sua diretoria uma excelente administração voltada, principalmente, para a valorização da nossa profissão e pelo respeito institucional que sempre foi o guia da Ordem. Oportunidade também para reafirmar meu compromisso com os advogados do Distrito Federal e colocar o GDF para as parcerias em prol da advocacia e da sociedade. Parabéns a todas e todos que concorreram nesse pleito e que tenham a consciência que o momento eleitoral passou e que a união da classe é de suma importância para a luta, que nunca foi fácil”, declarou o chefe do Executivo local.

Em 2012, Ibaneis foi eleito como presidente da OAB-DF. Ele cumpriu o mandato do triênio até a 31 de dezembro de 2015.

Sobre o novo presidente

Poli foi tesoureiro da OAB-DF entre 2019 e 2021 e, atualmente, é secretário-geral da seccional, cargo do qual se afastou para concorrer à eleição.

O resultado das eleições da OAB-DF foi confirmado em sessão da Comissão Eleitoral com a auditoria externa, às 18h30 deste domingo.

Com pós-graduação e mestrado em direito tributário, área na qual atua como advogado e professor universitário, Poli tem apoio do atual presidente da Ordem no Distrito Federal, Délio Lins e Silva Júnior.

A Chapa 01 também conta com a atual vice-presidente, Lenda Tariana, que concorre à presidência da Caixa de Assistência dos Advogados; Rafael Martins como secretário-geral; Pedro Ivo Velloso como secretário-geral adjunto; e Raquel Cândido como diretora-tesoureira.

Além de Délio Lins e Silva Júnior, José Cardoso Dutra Júnior e Renata Amaral, que disputou as eleições de 2021 em outro grupo, integram a Chapa 01 como candidatos ao Conselho Federal da OAB. Maria Cláudia Bucchianeri, Francisco Caputo e Nicole Carvalho Goulart são os suplentes.

A candidatura de Poli tem o apoio dos ex-presidente da OAB-DF Amaury Serralvo, Francisco Lacerda, Safe Carneiro e Francisco Caputo.

Poli prometeu reforma dos parlatórios presenciais nos presídios – com ventiladores, interfones e cadeiras adequadas –, e a criação de salas nas delegacias e de guichê preferencial para advogados em serviços públicos.

“Nós já temos a Comissão de Honorários e a Comissão de Celeridade Processual. Estamos fazendo é alçar esses temas a cargos de diretoria. Vamos intervir nos processos toda vez que os colegas pedirem esse auxílio”, disse, em entrevista ao Metrópoles durante a campanha eleitoral.

Entre as propostas de Poli para a Seccional, também está a construção de um pavimento exclusivo para advogados no 19º Batalhão da Polícia Militar (BPM), onde ficam os presos. O candidato também promete criar espaços para que os profissionais da categoria possam fazer podcasts e outras gravações de forma profissional.

Em relação à saúde dos advogados, Poli propõe a instalação de uma farmácia para venda de medicamentos genéricos sem lucro, a criação de uma unidade da clínica PreCAAver, em Taguatinga, e ampliação de convênios médicos com profissionais de diferentes áreas.

O presidente eleito promete manter o valor da anuidade na capital do país entre as menores do Brasil, enquanto amplia os serviços prestados à advocacia. Durante entrevista ao Metrópoles, ele garantiu que será possível implementar todas essas propostas, sem custo adicional.