OAB “nomeia” cão como diretor da Comissão de Direito dos Animais

Um cãozinho Shih-tzu, que tem apenas um olho, recebeu um “cargo” de confiança na Ordem dos Advogados de Minas Gerais (OAB-MG). É isso mesmo: Beethoven Fernandes Moreira, tutorado por uma advogada do órgão, foi nomeado como Diretor Estadual da Coordenadoria Fiscal de Combate aos Maus-Tratos.

A Comissão de Direito dos Animais da OAB-MG anunciou a novidade por meio de post nas redes sociais, nessa quinta-feira (9/2). Beethoven perdeu um dos olhos por negligência de um pet shop no Vale do Aço mineiro e, agora, é um símbolo do combate aos maus-tratos a animais.

Para a presidente da CDA-OAB-MG, Fernanda São José, a nomeação é simbólica e “visa, sobretudo, chamar a atenção da sociedade para o combate aos maus-tratos e para o fato de que objetivar os animais não humanos é uma ideia defasada e inaceitável em um Estado verdadeiramente Democrático de Direito”.

Leia a matéria completa no BHAZ, parceiro do Metrópoles.