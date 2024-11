Oasis confirma passagem da turnê pelo Brasil

Os fãs de Oasis têm um motivo para comemorar. A banda britânica deve vir ao Brasil no ano que vem com turnê que marca o retorno do grupo após 15 anos de hiato.

A informação foi confirmada por Liam Gallagher, em uma publicação feita no X, antigo Twitter. Questionado por um fã sobre quando anunciariam shows no Brasil e na Argentina, ele respondeu: “Muito em breve”.

A banda anunciou oficialmente o retorno em agosto deste ano e confirmou diversos shows para 2025 com a turnê Live ’25. Por enquanto, eles contam com uma série de apresentações previstas para julho, agosto e setembro, que incluem passagem pela Irlanda, Escócia e País de Gales.

Vale lembrar que a apresentação no Brasil havia sido especulada pela revista britânica NME em setembro. De acordo com a publicação, eles devem passar por São Paulo, amém de visitar outras cidades da América Latina.