Oasis: imprensa britânica confirma retorno da banda, com turnê

Reprodução

1 de 1 Liam Gallagher e Noel Gallagher, do Oasis – Metrópoles – Foto: ReproduçãoApós 15 anos de separação e rivalidade entre os irmãos Liam e Noel Gallagher, a banda Oasis pode estar se reunindo novamente, de acordo com a imprensa britânica. O jornal The Sun revelou que os ícones do Britpop teriam fechado um acordo secreto para uma série de shows no Reino Unido no próximo verão, com um anúncio oficial esperado para esta semana. Além disso, o Mirror informa que o Oasis será a atração principal do festival de Glastonbury em 2025, com grandes apresentações em Londres e Manchester também planejadas.

A especulação sobre o retorno da banda aumentou após Liam Gallagher deixar pistas em suas redes sociais, sugerindo que o reencontro estava próximo. O possível retorno também coincide com os 15 anos da saída de Noel da banda, que ocorreu após uma briga nos bastidores. A reunião do Oasis pode marcar uma das turnês mais aguardadas da história do rock britânico.

1 de 3

O Oasis foi uma das maiores bandas de rock de todos os tempos

Divulgação

2 de 3

Noel e Liam Gallagher

Divulgação/Supersonic

3 de 3

Oasis foi capa da “RS” em 1996

Reprodução/Rolling Stone

Briga em 2009 Após diversos desentendimentos, Noel Gallagher decidiu abandonar o Oasis em 2009. Anos mais tarde, o artista revelou que o estopim para o fim da banda foi uma briga durante a turnê de divulgação do disco Dig Out Your Soul, quando Liam acabou quebrando uma de suas guitarras antes de uma apresentação.

“É com alguma tristeza e grande alívio que digo para vocês que eu deixo o Oasis este noite”, disse Noel em um comunicado na época. “As pessoas vão escrever e dizer o que quiserem, mas eu simplesmente não consigo mais trabalhar com o Liam por mais um dia”.

