Octogonal: cães resgatados levavam chutes, socos e eram estrangulados

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) resgatou dois cachorros que viviam em uma situação de maus-tratos em uma residência na Octogonal nesta segunda-feira (18/11). Os animais eram agredidos com chutes, socos e até tentativas de estrangulamento, conforme revelou a investigação.

A operação foi deflagrada após denúncias relatando as constantes violências contra os cães. Em vídeos da câmera de segurança, a polícia constatou as agressões. Os maus-tratos ocorriam tanto dentro da residência quanto nas áreas comuns do prédio.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3 Cães são resgatados DRCA/ Divulgação 2 de 3 Animais sofriam maus-tratos DRCA/ Divulgação 3 de 3 Cães serão levados a clinicas veterinárias DRCA/ Divulgação

De acordo com a PCDF, o tutor foi indiciado por maus-tratos e pode pegar de 2 a 5 anos de prisão. Os animais foram retirados do local para resguardar a integridade, levados para uma clínica veterinária particular na Asa Sul. Após passarem por cuidados, eles serão levados a um lar temporário.

Denúncias podem ser feitas pelo telefone 197, e-mail [email protected] ou WhatsApp (61) 98626-1197.