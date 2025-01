Odds do Campeonato Pernambucano 2025: mercados e dicas para apostar

Em busca das melhores odds do Campeonato Pernambucano 2025? Esse é um dos torneios de futebol mais tradicionais do Nordeste. Além disso, conta com diversas equipes tradicionais, como Sport, Santa Cruz e Náutico. Então, vale a pena conferir as previsões para a edição deste ano.

A seguir, vamos explorar as principais possibilidades de palpites no Campeonato Pernambucano. Também vamos explorar os tipos de apostas mais populares e informações importantes sobre a próxima edição do torneio.

Inclusive, se você curte o mundo das bets, confira nosso artigo de melhores sites de apostas da atualidade no Brasil.

Odds do Campeonato Pernambucano 2025: quem são os favoritos

Este ano, as odds do Campeonato Pernambucano apontam o Sport Recife como principal candidato ao título. Afinal, essa é a única equipe presente no torneio que disputará também a Série A do Brasileirão em 2025.

O Leão conquistou o acesso à divisão principal do Campeonato Brasileiro com a terceira colocação na Série B em 2024. Por isso, deve investir ainda mais nesta temporada. Também cabe lembrar que o clube é o atual bicampeão pernambucano.

Existem outros favoritos no Campeonato Pernambucano? No mesmo nível do Sport, provavelmente não. No entanto, Náutico e Santa Cruz são clubes bastante tradicionais. Então, podem acabar surpreendendo nos clássicos locais e conquistar o título.

Hoje em dia, o Santa Cruz está na Série D do Brasileirão. Já o Náutico está um pouco melhor, já que disputará a Série C em 2024.

Aliás, outro clube pernambucano na terceirona é o Retrô, que subiu no ano passado. Fundado em 2016, é um clube com bom potencial de investimento, já que foca em formar jogadores para venda.

A equipe pode incomodar o Sport e os outros clubes grandes do estado — inclusive, fez isso em 2022 e 2023, terminando com o vice no Pernambucano.

O que são odds?

As odds são representações das chances de cada resultado ocorrer em uma aposta esportiva. Elas também indicam o possível retorno em dinheiro que o apostador terá em caso de acerto no palpite.

No Brasil, o formato mais utilizado é o decimal. Por exemplo, nesse caso, uma odd de 2.00 significa que o apostador ganhará 2x o valor apostado em caso de acerto. Isso equivale a um potencial retorno de 100%.

Cabe ressaltar que as odds estão sujeitas a constantes atualizações. Assim, sempre verifique os sites oficiais antes de apostar, já que os valores podem ter sido atualizados por lá.

Como funcionam as odds para o Campeonato Pernambucano?

Pensando em odds do Campeonato Pernambucano, podemos pegar o exemplo de um jogo da primeira rodada, entre Afogados e Sport. Supondo que a odd de uma vitória do Afogados seja 5.00, o apostador ganharia 5x o valor apostado em caso de acerto. Ou seja, no caso de uma aposta de R$ 100 com a odd a 5.00, o retorno potencial seria de R$ 500 – R$ 400 a mais do apostado.

Tipos de apostas no Pernambucano

É possível encontrar todos os principais tipos de odds no Campeonato Pernambucano. Afinal, o torneio recebe ampla cobertura dos sites de apostas. Veja a seguir algumas das opções mais populares entre os usuários.

Resultado do jogo

O tipo de aposta mais comum é no resultado de uma partida. No caso, trata-se de apostar em uma vitória do time da casa ou do visitante — também há a opção de apostar no empate. Por exemplo, no caso das odds no Campeonato Pernambucano, é possível apostar em um favorito como o Sport ou em um azarão como o Maguary.

Total de gols

Esse é outro tipo de aposta bem popular no Pernambucano e em jogos de futebol no geral. O conceito é simples: o apostador deve apostar que ambos os times, somados, marcarão mais ou menos gols que uma quantidade específica. Por exemplo, você pode apostar que sairá mais de 2 gols no jogo — ou seja, uma aposta do tipo +2.5.

Ambos marcam

Aqui, a ideia é ainda mais simples. Se você fizer essa aposta, basta torcer para que saia gols dos dois times no jogo em questão. Normalmente, as odds não são muito altas nesse caso. No entanto, podem crescer quando uma equipe é muito superior à outra — o que diminui as chances de o time mais fraco marcar um gol.

Campeonato Pernambucano 2025

O torneio tem uma primeira fase na qual as 10 equipes participantes jogam todas entre si, em turno único. Então, após esses primeiros nove jogos do Pernambucano, os seis melhores times avançam para a fase final do torneio enquanto os três piores caem para a Série A2.

Os dois primeiros colocados passam direto para as semifinais do torneio. Os demais classificados disputam as duas vagas restantes em jogo único, com mando dos times mais bem posicionados. Em seguida, as semifinais e a final são em jogos de ida e volta, com o time de melhor campanha decidindo em casa.

Quem é o atual campeão?

O Sport é o atual bicampeão do torneio. Aliás, esse é um dos fatores que faz do Leão o destaque entre os favoritos do Campeonato Pernambucano 2025, junto ao acesso recente à série A do Brasileirão.

A equipe conquistou o título do Pernambucano em 2024 em uma decisão contra o Náutico. No primeiro jogo, venceu o Timbu por 2 x 0 nos Aflitos. Em seguida, sacramentou o título com um empate por 0 x 0 em casa.

O Sport também obteve a melhor campanha na primeira fase em 2024. Apesar disso, sofreu para confirmar a vaga na decisão. Afinal, antes de bater o Náutico, precisou eliminar o Santa Cruz nos pênaltis na semifinal.

Quando começa o Campeonato Pernambucano 2025?

O Pernambucano 2025 começou no dia 11 de janeiro, um sábado, com três jogos. A partida de abertura foi entre o Decisão e o Santa Cruz, às 16h30. Em seguida, às 18h30, Afogados e Sport estrearam no torneio. Por fim, às 20h30, Central e Jaguar fecharam o dia.

Já a decisão do torneio está marcada para o dia 26 de março. Portanto, quem busca as melhores odds do Campeonato Pernambucano, já pode se planejar.