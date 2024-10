Odebrecht: Justiça condena ex-presidente do Peru a 20 anos de prisão

O ex-presidente do Peru Alejandro Toledo Manrique foi condenado nesta segunda-feira (21/10) a 20 anos e seis meses de prisão em regime fechado. Ele é acusado de ter recebido propina de US$ 20 milhões – mais de R$ 113 milhões – da empreiteira brasileira Odebrecht na construção da Rodovia Interoceânica.

Apesar de a pena já ter sido declarada, a leitura integral da sentença está marcada para o próximo dia 31. O julgamento ocorreu no Segundo Tribunal Penal Colegiado Nacional, presidido por Zaida Pérez. As informações foram divulgadas no próprio perfil do tribunal da rede social X (antigo Twitter).

Toledo chegou a ir para os Estados Unidos, mas foi extraditado e encaminhado para o presídio de Barbadillo, em Lima, em abril do ano passado, mas já havia sido preso em 2019, nos EUA.

Outros condenados

O empresário José Fernando Castillo Dibós foi condenado por lavagem de dinheiro. A pena dele é de 14 anos em regime fechado.

Os ex-integrantes do comitê Proinversion Sergio Bravo Orellana e Alberto Javier Pasco Font Quevedo foram condenados a 9 anos de prisão por conduta ilegal.