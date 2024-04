Ódio de Lira a Padilha é “veneno”, diz Renan Calheiros

Senador afirma que insatisfação é “resultante do próprio erro” do deputado, que chamou o ministro de “incompetente”

Segundo Calheiros, adversário político de Lira em Alagoas, a “advocacia política de facínora” é uma afronta à decisão do Supremo Sérgio Lima/Poder360 – 6.mai.2021

PODER360 12.abr.2024 (sexta-feira) – 20h30



Depois da repercussão do desentendimento entre o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) afirmou no X (ex-Twitter), nesta 6ª feira (12.abr.2024), que o ódio de Lira é o “veneno resultante do próprio erro”.

Segundo Calheiros, adversário político de Lira em Alagoas, a “advocacia política de facínora” é uma afronta à decisão do Supremo e “terceirizar a incompetência não apaga o tiro no pé”. O senador ainda completou dizendo “faltam 9 meses”. Este é aproximadamente o período que resta do mandato de Lira na presidência da Casa.

Na 5ª feira (11.abr), Lira disse que o ministro é seu desafeto pessoal e o chamou de “incompetente”. Disse que Padilha é responsável por plantar “notícias falsas” sobre um suposto enfraquecimento do presidente da Casa com a decisão de manutenção da prisão de Chiquinho Brazão (sem partido-RJ).

“Essa notícia hoje que você está tentando verbalizar, porque os grandes jornais fizeram, foi vazada do governo e basicamente do ministro Padilha, que é um desafeto, além de pessoal, incompetente. Não existe partidarização. Eu deixei claro que ontem a votação era de cunho individual, cada deputado responsável pelo voto que deu”, disse Lira.

Chiquinho Brazão, acusado de mandar matar a vereadora do Rio Marielle Franco (Psol) em 2018, teve a prisão ratificada pela Câmara na 4ª feira (10.abr). Por se tratar de um integrante do Congresso Nacional, a Casa Baixa tinha que dar parecer sobre a prisão expedida pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

A votação foi apertada. Foram 277 votos a favor e 129 contra. Eram necessários 257 votos favoráveis para que Brazão continuasse preso.

Na tarde desta 6ª (12), Padilha abordou o tema durante fala a jornalistas. Disse que não descerá ao nível das críticas feitas pelo presidente da Câmara.

“Sobre competência, eu deixo as palavras do presidente Lula, que falou sobre isso anteontem. Sobre o resto das palavras, sinceramente eu não vou descer a esse nível. Sou filho de uma alagoana arretada que sempre disse que quando 1 não quer, 2 não brigam. Eu aprendi a fazer política com o presidente Lula, com civilidade”, disse Padilha.