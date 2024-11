Odoguiinha agita público em participação ao lado de Vivian Alves

Na última segunda-feira, 04, o cantor Odoguiinha fez uma participação marcante em um show ao lado da cantora pernambucana Vivian Alves, atual vocalista da banda Brucelose. O evento, que teve a cobertura pelo perfil da “Guia Prime”, foi realizado na casa de shows “Fulano de Tal“, na cidade de Vitória de Santo Antão, foi um verdadeiro encontro de estrelas e contou também com a presença de Wagner Prado, cantor e compositor conhecido por seu trabalho na cena musical brasileira.

Odoguiinha, que vem ganhando destaque por sua voz potente e presença de palco única, roubou a cena ao se unir com Vivian Alves, a artista da noite, para uma grande performance. O cantor, que está conquistando cada vez mais espaço no cenário musical, impressionou o público com sua energia e talento, consolidando-se como uma das grandes promessas da música brasileira.

Vivian Alves, fez questão de marcar a noite com um show contagiante, repleto de sucessos e boa música, que envolveu a plateia do início ao fim. A participação de Wagner Prado, conhecido por seu estilo autêntico e versátil, trouxe ainda mais brilho à apresentação, criando um ambiente de harmonia e criatividade entre os artistas.

A parceria entre Odoguiinha e Vivian Alves, além de reforçar a crescente importância de ambos no cenário musical, também serviu como um lembrete do talento e da diversidade artística presentes na cena musical de Pernambuco e do Brasil como um todo. O evento foi um sucesso absoluto, garantindo uma noite de muita música boa e uma troca de experiências que encantou os presentes.