Odoguiinha aposta em um verão dançante com “Gosto Gostoso”

O cantor pernambucano Odoguiinha, conhecido por sua habilidade de criar fusões de estilos musicais, acaba de lançar o single “Gosto Gostoso”. A música, que mistura forró e trap com swing, já está disponível nas principais plataformas de streaming e promete ser um grande sucesso do verão de 2025. Com sua proposta ousada, Odoguiinha aposta em sua mistura de ritmos para se destacar no cenário musical brasileiro.

“‘Gosto Gostoso’ tem essa pegada dançante, mas ao mesmo tempo mantém uma essência muito forte da cultura nordestina. Para mim, a música é uma forma de se entregar à alegria e ao prazer que a nossa música pode proporcionar”, disse Odoguiinha em entrevista.

Com o sucesso de “Muero Por Tenerte” e agora com a nova música ganhando destaque, o cantor já está com a agenda cheia para a sua turnê nacional de 2025, que irá passar por Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro. A expectativa é que “Gosto Gostoso” embale os shows e conquiste ainda mais fãs no Brasil e no exterior.