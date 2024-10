Odoguiinha confirma data e atrações para agitar o “B-DAY DO DB”

Após longos meses de planejamento, o cantor e ator Odoguiinha, de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, divulgou oficialmente a data e os artistas que se apresentarão no “B-DAY DO DOUGLAS E BIINA”. A festa preparada pelo artista, está ganhando destaque como um dos temas mais discutidos em Pernambuco e atraindo várias marcas que estão interessadas em patrocinar.

O evento está agendado para o próximo sábado (12), começando às 11 horas, e contará com a presença de vários artistas reconhecidos. Esta primeira edição da festa será exclusiva, destinada apenas a convidados e familiares do artista. Em seu perfil, Odoguiinha divulgou os nomes de importantes artistas que foram convidados para estarem presentes, incluindo Vanessa Rios, vocalista da banda “Capim com Mel”, Alana Sant, ex-participante do The Voice Brasil, Vivian Alves, vocalista da banda “Brucelose”e Darllan Deyvson, um influenciador amplamente conhecido em Pernambuco.

Marcela Farias, originária de Recife, Pernambuco, é uma artista independente e será a primeira atração do evento, começando sua apresentação às 13 horas. Em seguida, o aniversariante Odoguiinha será a segunda atração, iniciando seu show às 15 horas e apresentando algumas participações especiais durante sua performance.