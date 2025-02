Odoguiinha e Duda Estrela: O que os novos talentos nordestinos trazem para a música brasileira

Nos últimos meses, o Nordeste brasileiro tem se consolidado como um polo de novos talentos na música brasileira, com uma geração de artistas que, cada vez mais, ganham visibilidade nas plataformas digitais. Os jovens cantores Odoguiinha e Duda Estrela vem acumulando milhões de visualizações e reconhecimento nacional, impulsionando o som da região para um público global.

Odoguiinha – natural de Vitória de Santo Antão, Pernambuco – é um dos principais nomes da cena musical independente no Estado. Aos 19 anos, o cantor e compositor, que ganhou notoriedade por suas participações em novelas e programas de TV, conquistou o público com o single “Muero Por Tenerte”, que ultrapassou a marca de dois milhões de reproduções nas plataformas digitais. Seu mais recente lançamento, “Gosto Gostoso”, atingiu mais de 100 mil visualizações em poucas horas, consolidando sua posição como um dos grandes nomes da música nordestina no cenário nacional.

DUDA – Por sua vez, Duda Estrela, nascida em Fortaleza, Ceará, vem se destacando como uma das promessas da música brasileira. Com apenas 16 anos, a artista viralizou nas redes sociais, tanto com vídeos musicais quanto com conteúdo humorístico ao lado do amigo Ryan Mateus. Sua trajetória nas plataformas digitais é impressionante, com mais de 300 milhões de visualizações acumuladas. Duda é responsável por hits como “Seu Jeito”, em parceria com Solange Almeida, que ultrapassou 11 milhões de visualizações, além das colaborações de sucesso como “Olhai Aí” e “Me Belisca”, ao lado do cantor Mc Bruninho. Atualmente, ela é representada pela Acertei Produções, empresa parceira da Vybbe, que também cuida de artistas como Nattan e Mari Fernandez.

PLATAFORMAS DIGITAIS – Ambos os artistas têm em comum a utilização estratégica das plataformas digitais, que se tornaram essenciais para a ampliação de sua visibilidade. Redes sociais, YouTube e serviços de streaming, como Spotify, são ferramentas chave para a exposição de seus trabalhos e para o fortalecimento da música nordestina no Brasil e no exterior.

Outros talentos que estão se destacando no cenário nordestino:

– Léo Foguete (20 anos, Petrolina, Pernambuco) – O cantor alcançou grande sucesso com o hit “Última Noite” e é um dos nomes mais promissores da nova geração.

– Kaká e Pedrinho (18/20 anos, Ceará) – A dupla cearense se destaca pelo potencial vocal e pelo sucesso do hit “Piração”, que tem sido bem recebido pelo público.

– Açucena (13 anos, Gamela, Pernambuco) – Com uma voz marcante, Açucena vem ganhando milhares de seguidores e conquistando um grande número de visualizações em suas redes sociais.

– Noara Marques (23 anos, Pernambuco) – Com cerca de 250 mil seguidores, Noara tem se destacado com o single “Fala Que Não Ama” e é empresariada pela cantora Raphaela Santos.

– Luiz Kingsman (28 anos, João Alfredo, Pernambuco) – A drag queen é conhecida por sua trajetória na música e seus sucessos lançados nas plataformas digitais, que a tornaram uma figura icônica no cenário musical.

– Vivian Alves (23 anos, Limoeiro, Pernambuco) – A vocalista da banda Bruscelose tem se destacado em apresentações por todo o estado de Pernambuco, com sua voz marcante que está ganhando o Brasil.