Oficina da Música abre agendas para 2025 com os maiores nomes do gospel

A Oficina da Música Produções e Eventos, liderada por Nau Santana, um dos principais produtores de eventos gospel do Brasil, anunciou a abertura oficial das agendas para 2025 dos artistas que fazem parte de seu casting. A empresa, especializada em agenciamento de grandes nomes da música gospel, já é referência na organização de shows, congressos e eventos cristãos em todo o país.

Entre os artistas agenciados pela Oficina da Música estão alguns dos maiores nomes do cenário gospel nacional: Fernandinho, Aline Barros, Damares, Maria Marçal, Lukas Agustinho, Jefferson e Suellen, Isadora Pompeo, Cassiane, Thalles Roberto, Anderson Freire, Bruna Karla, Gabriela Rocha, Eli Soares, Som e Louvor, Valesca Maysa, entre muitos outros.

A empresa trabalha diretamente com o agenciamento e a gestão de agendas desses artistas, facilitando a organização de eventos e garantindo a presença de grandes nomes em igrejas, conferências, congressos e cruzadas evangelísticas em todo o Brasil.

Segundo Nau Santana, presidente da Oficina da Música, a expectativa é de um ano promissor. “Acreditamos que 2025 será um ano de grandes realizações. Trabalhamos para conectar o melhor da música gospel com eventos que impactam vidas e levam uma mensagem de fé e esperança”, afirmou.

