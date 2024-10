Oitavo voo com brasileiros repatriados do Líbano deve chegar ao Brasil nesta sexta

O oitavo voo de repatriação de brasileiros e familiares da zona de conflito no Líbano decolou de Beirute nesta quinta-feira (24), às 13h18 (horário de Brasília). A bordo da aeronave KC-30, da Força Aérea Brasileira (FAB), estão 239 passageiros, incluindo 19 crianças de colo e três animais de estimação. A previsão é de que a aeronave pouse em Guarulhos na madrugada desta sexta-feira (25). Após esta etapa, a Operação Raízes do Cedro totalizará 1.638 brasileiros e 19 pets resgatados da zona de conflito no Oriente Médio desde o dia 2 de outubro.

No desembarque, os brasileiros e familiares recebem o acolhimento de profissionais a serviço do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, da Força Nacional do SUS (Ministério da Saúde), da Polícia Federal e da Receita Federal. Nas escalas técnicas em Lisboa, a operação tem suporte da Embaixada, via Consulado-Geral e Adidância de Defesa na capital portuguesa.

Confira o histórico da Operação Raízes do Cedro A primeira escala da operação pousou no Brasil no domingo (dia 6/10). O grupo com 229 passageiros e três pets foi recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que reforçou que o país seguirá com os esforços para trazer todos os brasileiros e familiares que necessitarem.

Na terça-feira seguinte (8), uma nova escala da operação trouxe até São Paulo 227 passageiros e mais quatro animais domésticos. Na quinta (10), uma terceira escala chegou com 218 passageiros e cinco pets. A quarta escala desembarcou no sábado (12), com 211 passageiros. O quinto voo pousou em 14 de outubro, com 220 passageiros e dois pets. No último sábado (19), o sexto voo chegou ao Brasil com 212 passageiros e um pet. O sétimo voo de repatriação de brasileiros pousou em solo brasileiro, no dia 22 de outubro, com 82 passageiros, incluindo 11 crianças de colo, e um pet. Saúde Um grupo que atua na chegada dos resgatados do Líbano é o da Força Nacional do SUS, composta por médicos, enfermeiros e psicólogos que oferecem cuidados quanto à saúde física e mental dos repatriados. A equipe recebe uma espécie de manual de costumes do país, envolvendo cultura, comportamento, vestimenta, linguagem, religião e alimentação para prestar um atendimento mais humanizado e acolhedor.

Próximos voos O Itamaraty, por meio da Embaixada do Brasil em Beirute, está em contato com brasileiros e seus familiares próximos para prestar assistência consular e verificar a necessidade de promover novo voo de repatriação, a depender das condições de segurança no terreno.

Donativos Além de resgatar os brasileiros e familiares, o deslocamento do KC-30 até o Líbano é usado para o Brasil enviar insumos estratégicos em saúde para o Líbano. As escalas da operação já entregaram mais de 47 toneladas de donativos, entre insumos hospitalares, cestas de alimentos e outros.

O governo brasileiro já enviou ao Líbano cinco cargas de medicamentos, seringas descartáveis e envelopes para reidratação oriundos dos estoques públicos do SUS administrados pelo Ministério da Saúde, além de medicamentos e cestas básicas arrecadados pela Embaixada do Líbano em Brasília, por meio da Associação Unidos pelo Líbano (UpL), e pelo Consulado-Geral do Líbano no Rio de Janeiro.

Mais sobre a operação A Operação Raízes do Cedro foi determinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a partir do acirramento do confronto entre Israel e o grupo Hezbollah, que atua no Líbano. A logística de repatriação envolve o uso de aeronaves e de servidores da Força Aérea Brasileira e um intenso trabalho de articulação do Itamaraty.

Contatos O governo brasileiro reitera o alerta para que todos sigam as orientações de segurança das autoridades locais e, para os que disponham de recursos para tal, que procurem deixar o território libanês por meios próprios.

O aeroporto de Beirute continua em operação, com voos da companhia libanesa Middle East Airlines. Os números de plantão consular do Itamaraty seguem à disposição, em caso de necessidade, ambos com Whatsapp: +55 (61) 98260-0610 e +55 (61) 98313-0146.

