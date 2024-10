Oitavo voo de repatriados pousa na Base Aérea de Guarulhos

Na madrugada desta sexta-feira (25), a oitava aeronave da operação “Raízes do Cedro” aterrissou na base aérea de Guarulhos, trazendo mais de 230 brasileiros de volta ao país. Até o momento, 1.638 brasileiros já foram repatriados, embora cerca de 3 mil tenham solicitado ajuda para retornar. A expectativa é que o processo, inicialmente planejado para durar três meses, possa ser concluído em apenas dois. A Força Aérea Brasileira (FAB) desempenha um papel crucial nesta operação, utilizando o avião KC-30, que tem capacidade para 230 passageiros, para realizar os voos de repatriação.

Além de trazer os brasileiros de volta, as aeronaves estão transportando donativos, alimentos e medicamentos doados pelo Ministério da Saúde e consulados libaneses no Brasil. O Ministério das Relações Exteriores mantém contato constante com as embaixadas no Líbano para confirmar o número de brasileiros interessados em retornar. A operação tem previsão de durar três meses, com a possibilidade de realizar até 200 voos.

Publicado por Luisa Cardoso