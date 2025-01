Oito reféns são encontrados mortos em meio a negociações de cessar-fogo, diz Israel

O governo israelense informou que oito dos 33 reféns que poderiam ser libertados na primeira fase do cessar-fogo com o Hamas foram encontrados mortos. A declaração foi feita pelo porta-voz David Mencer. O acordo, que começou a valer em 19 de janeiro, estabelece a troca de 33 reféns por mais de 1.900 palestinos que estão sob custódia de Israel. Desde o início da trégua, já foram libertadas sete mulheres israelenses, além de 290 prisioneiros palestinos. A próxima fase de libertação de reféns está programada para ocorrer na quinta-feira, com outra prevista para sábado. O plano de libertação se estende por um período de 42 dias, permitindo a liberação gradual dos reféns.

Atualmente, ainda há 87 reféns sequestrados pelo Hamas desde 7 de outubro de 2023 que permanecem em Gaza. Entre eles, as Forças Armadas de Israel confirmaram a morte de pelo menos 34 pessoas. Além disso, o Hamas mantém em sua posse dois civis israelenses e o corpo de um soldado da IDF que foi morto em 2014.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias