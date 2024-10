Oktoberfest SP, Roberta de Sá e festivais: as dicas do fim de semana

São Paulo — Para além do Dia das Crianças no sábado (12/10), a partir deste fim de semana, os amantes de cerveja podem se divertir na versão paulista da festa alemã Oktoberfest, com atrações de renome. Além disso, nesta sexta-feira (11), sábado (12) e domingo (13), acontece o Tomorrowland Brasil. Para quem prefere um show nacional: na sexta (11), Roberta de Sá irá se apresentar no Cine Joia.

Os eventos gratuitos também estão em alta neste final de semana. Tanto no sábado (12) quanto no domingo (13), o Festival Raízes acontecerá no Parque Ibirapuera. Nos mesmos dias, acontece o Festival de Diversidade Culinária de Pinheiros.

Estes também são os últimos dias para visitar a exposição Virada Sônica, no Farol Santander, no Centro Histórico de São Paulo. Museus, projetos sociais e festivais terão uma programação especial para o Dia das Crianças! Confira a agenda aqui.

Oktoberfest São Paulo

A 7ª edição da São Paulo Oktoberfest será realizada no Parque Villa-Lobos durante os dias 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19 e 20 de outubro. Como 2024 marca 200 anos da imigração alemã no Brasil, o evento promete ser ainda mais especial, com atrações de renome em todos os dias.

No dia 10, Péricles vai comandar a festa. No dia 11, é a vez de CPM 22. No dia 12, Jorge Aragão e Fundo de Quintal. No dia 13, Maneva e Marcelo Falcão. No dia 17, Pitty. No dia 18, Doce Encontro. No dia 19, Roupa Nova e Jorge Vercillo. E, para fechar com chave de ouro, as atrações do dia 20 são Thiaguinho e Monobloco.

Onde: Parque Villa Lobos

Endereço: Avenida Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 – Alto de Pinheiros

Quando: 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19 e 20 de outubro

Horário: De quinta e sexta: a partir das 16h | De sábado e domingo: a partir de 12h

Preço: A partir de R$ 27,50

Onde comprar: Ticket360

Tomorrowland Brasil

Com origem da Bélgica, esta é a quarta edição do Tomorrowland Brasil. A “cidade” DreamVille foi montada no Parque Maeda, em Itu. Além dos cinco palcos, o local conta com espaço para acampar e comer.

DJs do mundo todo fazem parte do setlist do festival. Nomes como os de Alok, Vintage Culture, Mochakk, Cat Dealers, Alesso, Armin van Buuren, Hardwell, Steve Aoki e Dimitri Vegas já confirmaram presença.

Onde: Parque Maeda

Endereço: Rodovia Dep. Archimedes Lammoglia, km 18 – Itu

Quando: 11, 12 e 13 de outubro

Horário: 13h – 01h

Preço: A partir de R$ 550 (meia) e R$ 1.100 (inteira)

Onde comprar: Tomorrowland Brasil

Roberta de Sá

Roberta Sá se apresentará em São Paulo, no dia 11 de outubro, com o show Sambasá – Ao Vivo, em única apresentação no Cine Joia. No espetáculo, a cantora se inspira no clima das rodas de samba e destaca o ritmo símbolo do Brasil.

No setlist do show estão previstas faixas lançadas no projeto, como A Roda, Sem Avisar, Antes Tarde, Luz da Minha Vida, Nossos Planos. Canções clássicas da cantora, como Samba de Um Minuto, Interessa, Que Belo Estranho Dia Pra Se Ter Alegria e Amanha é Sábado também entrarão no repertório.

Onde: Cine Joia

Endereço: Praça Carlos Gomes, 82 – Liberdade

Quando: 11 de outubro

Horário: 21h

Preço: A partir de R$ 80 (meia) e R$ 200 (inteira)

Onde comprar: Cine Joia

Festival Raízes

O Ministério da Cultura apresenta, neste final de semana, o Festival Raízes. O evento já acontece há 6 anos e esta será a primeira edição em São Paulo. O festival faz parte das comemorações dos 70 anos do Parque Ibirapuera.

A entrada é franca e o festival contará com shows de artistas renomados, cozinha ao vivo, área de alimentação, mercado de produtores e até atividades para crianças.

Onde: Parque Ibirapuera

Endereço: Avenida Pedro Álvares Cabral – Vila Mariana

Quando: 12 e 13 de outubro

Horário: Das 12h às 22h

Preço: Gratuito

Onde comprar: Não é necessário retirar ingresso.

Festival de Diversidade Culinária de Pinheiros

A 10ª edição do Festival da Gastronomia Paulistana acontecerá na Rua Professor Frederico Hermann Júnior, em Pinheiros, neste sábado e domingo. Além da entrada gratuita, o evento promete uma experiência gastronômica única.

Fazem parte do cardápio do festival baião de dois, feijão tropeiro, torresmo de rolo, torresmo de tira, choripan, costela, hambúrguer artesanal, espetos, pastéis, tapiocas, salgadinhos, churros, doces mineiros, morango com chocolate, chopp artesanal, suco natural e drinks.

Onde: Pinheiros

Endereço: Rua Professor Frederico Hermann Júnior

Quando: 12 e 13 de outubro

Horário: Das 11h às 21h

Preço: Gratuito

Onde comprar: Não é necessário retirar ingresso.

Virada Sônica

Este final de semana são os últimos dias que a exposição Virada Sônica: a Escalada do Som na Arte Contemporânea estará no Farol Santander. A mostra promete ser uma experiência única, onde o visitante se deixa envolver pelo poder do som.

A exposição fica nos andares 23 e 24 do Farol Santander. As esculturas, vídeos, pinturas e instalações que exploram a magia do som foram feitas por 28 artistas.

Onde: Farol Santander

Endereço: Rua João Brícola, 24 – Centro Histórico de São Paulo

Quando: Até 13 de outubro

Horário: De terça-feira a domingo, das 9h às 20h.

Preço: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira)

Onde comprar: Farol Santander