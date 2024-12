Ol Doinyo Lengai: O vulcão com lava “fria” que desafia expectativas

Quando pensamos em vulcões, a imagem que vem à mente geralmente envolve lava incandescente, temperaturas extremas e perigos. Porém, o Ol Doinyo Lengai, localizado no norte da Tanzânia, desafia essa percepção comum. Este vulcão peculiar possui fluxos de lava tão “frios” que, embora arriscado e altamente contraindicado, é possível sobreviver a uma queda neles.

Diferente da maioria dos vulcões, cuja lava atinge temperaturas entre 1.100 °C e 1.250 °C, o Ol Doinyo Lengai registra fluxos com surpreendentes 510 °C. Ainda extremamente quente para padrões humanos, essa característica o torna único no mundo, sendo o único vulcão conhecido a produzir lava carbonatítica registrada na história.

Vulcões normalmente têm lava cuja temperatura alcança 1.100 °C a 1.250 °C (Imagem: Yvonne Baur / Shutterstock.com)

O que torna o Ol Doinyo Lengai tão especial?

O segredo está em sua composição química.

Segundo o US Geological Survey (USGS) , o magma carbonatítico do Ol Doinyo Lengai contém menos de 3% de sílica , diferentemente dos fluxos basálticos, que compõem cerca de 90% das lavas do planeta.

, o magma carbonatítico do Ol Doinyo Lengai contém menos de , diferentemente dos fluxos basálticos, que compõem cerca de 90% das lavas do planeta. Essa baixa quantidade de sílica resulta em uma lava menos viscosa, que flui rapidamente e se parece mais com um rio negro de água ou lama do que com a lava densa e pastosa comumente associada a vulcões.

do que com a lava densa e pastosa comumente associada a vulcões. Esse tipo de magma, composto principalmente por calcita e dolomita, também é uma fonte rica em elementos raros da Terra.

Isso faz do Ol Doinyo Lengai um verdadeiro laboratório geológico e um objeto de estudo único para cientistas de todo o mundo.

Vista aérea do vulcão de lava “fria” Ol Doinyo Lengai (Imagem: Ol Doinyo Lengai / iStock)

Perigos do “vulcão frio”

Apesar da temperatura mais baixa, os fluxos de lava do Ol Doinyo Lengai não deixam de ser perigosos. Além de atingir os 510 °C, a velocidade do fluxo aumenta os riscos, como demonstrado em um incidente em 2007, quando um carregador local Maasai caiu em um fluxo ativo no topo do vulcão.

Embora tenha sobrevivido, ele sofreu queimaduras graves nas pernas e em um braço, sendo levado ao hospital para um longo processo de recuperação.

